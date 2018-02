Die Digitalisierung schreitet weiter voran und macht auch vor der Kindererziehung nicht Halt. Mit der Smartphone-App Parentu, die vom Verein «Eltern-PushApp» entwickelt wurde, werden Informationen rund um die Erziehung und die kindliche Entwicklung zu den Eltern geschickt. Die Stadt Illnau-Effretikon hat die App mitentwickelt und empfiehlt sie Eltern aus der Gemeinde. Sie erhalten damit kostenlos nicht nur generelle Informationen, sondern auch solche, die spezifisch Illnau-Effretikon betreffen.

«Damit wollen wir mehr Aha-Erlebnisse für Eltern schaffen», sagt Stadtrat Marco Nuzzi (FDP). Er hat selbst eine 15 Monate alte Tochter und gute Erfahrungen mit der App gemacht. «Zum Beispiel als ich ein Video darüber geschaut habe, wie man Kindern die ersten Mahlzeiten schmackhaft machen kann.» Die Idee hinter der App sei, dass Kinder gesund und sorgenfrei aufwachsen können.

Keine Konkurrenz zu Elternbriefen

Ein ähnliches Ziel, einfach in Papierform, haben auch die Elternbriefe der Pro Juventute, die es bereits seit über 40 Jahren gibt. Schon jetzt stellt Illnau-Effretikon frisch gebackenen Eltern die kleinen Hefte in den ersten drei Lebensjahren ihrer Kinder gratis zur Verfügung. «Das werden wir auch weiterhin tun, einfach in abgespeckter Form», sagt Marco Nuzzi.

Das heisst, die Elternbriefe werden nicht mehr flächendeckend an Eltern versendet, sondern müssen bei der Stadt bestellt werden. Zudem werden sie nicht mehr für die ersten drei, sondern nur noch für das erste Lebensjahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Jugend- und Sportvorsteher betont aber: «Die App soll keine Konkurrenz sein, sondern das Angebot ergänzen.»

Mehr Eltern erreichen

Mit der App will die Stadt laut Nuzzi mehr Eltern erreichen und ihnen individuellere Informationen zur Verfügung stellen. Die grössere Reichweite begründet Nuzzi einerseits dadurch, dass heute bereits viele Personen ein Smartphone benutzen – laut Comparis waren es vor zwei Jahren 78 Prozent der Bevölkerung. Anderseits gebe es aber auch Eltern, die zu wenig Zeit oder Lust haben, das Pro Juventute-Heft zu lesen. Parentu enthalte neben Texten auch Bilder und Videos. Ein weiterer Vorteil: Die App kann neben Deutsch auch in den Sprachen Portugiesisch, Arabisch und Albanisch heruntergeladen werden.

Die App gibt es im App Store oder bei Google Play kostenlos. Nach der Installation geben Eltern die Postleitzahl des Wohnorts und das Geburtsdatum des Kindes ein. Nach der Sprachauswahl ist die App startklar und die Nutzer erhalten Informationen zum Entwicklungsstand ihres Kindes, aber auch erzieherische Tipps. Die Themen reichen von den ersten Zähnen bis zum Sackgeld. Via Links können sich Eltern vertieft mit einem Thema auseinandersetzen. «Die Informationen stammen von Fachpersonen», sagt Nuzzi. Dank der Angabe des Geburtsdatums seien die Informationen etwas individueller als bei den Elternbriefen der Pro Juventute.

Junge App

Letztes Jahr war laut Nuzzi die Pilotphase, getestet wurde die App im verschiedenen Kantonen und Städten. Auch in Illnau-Effretikon. Die App stecke in Kinderschuhen und werde noch weiter entwickelt. Für den Jugend- und Sportvorsteher liegt der Vorteil aber auf der Hand: «Wir erreichen mehr Eltern individueller und das Ganze kostet uns weniger. Das ist eine Win-win-Situation.»