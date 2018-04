Am Samstag, 7. April 2018, fand in Illnau eine Geschwindigkeitskontrolle statt. (Symbolbild: Mirjam Müller)

Insgesamt wurden vier Fahrzeuglenker bei der Kontrolle am vergangenen Samstagabend an der Usterstrasse in Illnau angezeigt. Erlaubt ist an dieser Stelle eine Geschwindigkeit von 80 km/h.

Weitere Kontrollen geplant

Ein Fahrzeuglenker war mit 137 km/h unterwegs. Ihm wurde vor Ort der Ausweis abgenommen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Drei weitere Lenker waren mit 107 km/h, 111 km/h und 115 km/h unterwegs.

Die Stadtpolizei schreibt ausserdem, dass in der warmen Jahreszeit vermehrt Kontrollen durchgeführt werden. (asc)