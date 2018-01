«In Illnau-Effretikon gibt es ausser den Sportvereinen, vereinzelten Kursen und einem unbetreuten Fitnesscenter keine Sportangebote - das trotz der Grösse der Stadt», sagt Nathalie Meyer. Die 32-jährige Atemtherapeutin, Fitnesstrainerin und Angestellte einer Kommunikationsagentur ist in Effretikon aufgewachsen und lebt heute in Seegräben. Gemeinsam mit ihrem Freund Timo Leikola will sie dies ändern und künftig verschiedene Kurse anbieten. Welche das sind, zeigen die beiden leidenschaftlichen Sportler am kommenden Samstag am Tag der offenen Türe im Schulhaus Schlimperg im Trainingsraum des Goshindo Clubs.

«Den Goshindo Club gibt es seit einer Ewigkeit. Trotzdem kennt kaum jemand in Effretikon dieses Angebot», sagt Meyer, welche die Kampfkunst zur Selbstverteidigung selber betreibt. «Goshindo ist auch eine Lebensphilosophie, die auf einer positiven Grundhaltung fürs Leben basiert.» Am Samstag kann man kostenlos an einer entsprechenden Lektion teilnehmen. Rolf Klesser, Präsident des Vereins sagt: «Unser Training umfasst neben einer effektiven Selbstverteidigung und dem körperlichen Training auch mentale Aspekte. Unsere Schüler lernen, für sich selber einzustehen.» Zudem sei das Gute beim Goshindo, das man in jedem Alter damit anfangen könne. Die Angebote am Tag der offenen Türe richten sich aber an Erwachsene von 16 Jahren bis hin zu Senioren.

Gute Gründe fürs Trainieren

«Es gibt viele Gründe mit einem Fitness- oder Kampfkunsttraining zu beginnen: Mehr Energie und Ausdauer, eine straffe Figur, weniger Rückenprobleme, bessere Fitness für die kommende Skisaison und natürlich auch ein grösseres Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl», zählt Meyer die Vorteile ihrer Angebote auf. Sie unterrichtet viele der Kurse selber. Gestartet wird am Samstagmorgen mit dem Kurs Atempower. Nathalie Meyer zeigt darin, wie der Atem Blockaden lösen und der Körper durch achtsame Entspannungs- und Imaginationstechniken vitalisiert werden kann. Am Mittag geht es im Schulhaus Schlimperg weiter mit Fit-Boxen. Unter professioneller Anleitung von Timo Leikola, Fitnesstrainer und Sportmasseur aus Finnland, lernen die Teilnehmer den Mix aus verschiedenen Kampfsportarten und Selbstverteidigungstechniken kennen.

Das funktionelle Rücken- und Konditionstraining am Nachmittag umfasst alltagsrelevante Übungen, welche für eine gute Haltung und eine starke Figur sorgen. «Wer an seine Grenzen gehen und Kalorien verbrennen möchte, sollte dann das Bauch-Beine-Po-Training ausprobieren», sagt Meyer. Dieses Training sei nicht nur für Frauen gedacht, sondern auch für Männer geeignet und verspreche eine Verbesserung von Kraft, Kondition und Beweglichkeit.

Unbekannte Yoga-Art

«Etwas ruhiger, aber umso eleganter sind zum Abschluss des Trainingstages die Übungen des Acro-Yogas.» Hierzulande sei diese Form des Yogas noch nicht weit verbreitet. Aus diesem Grund will Timo Leikola die Kombination aus akrobatischen Übungen und Yoga nach Effretikon bringen. «Acro-Yoga ist ein ganzheitlicher Ansatz, der das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele anstrebt, der meist zu zweit ausgeführt wird und sogar Massagen beinhaltet», sagt Leikola.

Die Kurse finden bereits ab der nachfolgenden Woche regelmässig statt. Goshindo am Montag und Mittwochabend. Rücken- und Konditionstraining am Dienstagmorgen, Circle Training am Dienstagmittag und Fit-Boxen sowie Acro-Yoga am Donnerstagabend.

Wer sich am Samstag dafür einschreibt, kann von einer Sonderaktion profitieren.

Samstag, 20. Januar, 10 bis 17 Uhr, Kampfkunst- und Fitnesskurse, Schulhaus Schlimperg, Effretikon

www.nathalie-meyer-bewegt.com