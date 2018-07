Mit dem Start in die neue Legislatur gibt es in der CVP Illnau-Effretikon Veränderungen. Einerseits ist Markus Hürzeler nach 14 Jahren nicht mehr im Grossen Gemeinderat vertreten. In seiner Amtszeit war Hürzeler durchgehend Vizepräsident der RPK und während sieben Jahren Mitglied des Ratsbüros. Seinen Parlamentssitz und auch den Platz im Ratsbüro übernimmt der im April gewählte Kilian Meier. Matthias Müller, der seit 2014 für die CVP im Grossen Gemeinderat sitzt, ist neu Mitglied der RPK sowie neuer Fraktionschef der CVP.

Müller wurde an der vergangenen Mitgliederversammlung auch zum neuen Vizepräsidenten der CVP Illnau-Effretikon gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der bisherige Vizepräsident Yves Grünwald sei aus beruflichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Der Präsident Klaus Gersbach bleibt im Amt. (zo)