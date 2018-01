Die Schweizer Springreiter sind im Grand Prix am CSI Basel über sich hinausgewachsen. Der Bietenholzer Martin Fuchs mit Clooney und Werner Muff mit Daimler feierten in der mit 330'000 Franken dotierten Hauptprüfung einen Doppelsieg.

Im neunten Anlauf hat es für die einheimischen Reiter erstmals geklappt. Nie zuvor glückte den Schweizern ein GP-Erfolg in Basel - und nun gleich ein Doppelsieg. Fuchs und Muff verwiesen in der Siegerrunde, die 15 Paare erreichten, den ebenfalls fehlerlosen Franzosen Simon Delestre mit Chesall auf den dritten Platz.

Mit dem ebenfalls makellosen Jurassier Alain Jufer auf Casall (8.), Niklaus Rutschi mit Cardano (9.) und Pius Schwizer mit About the Dream (13.) ritten drei weitere Schweizer ins Preisgeld.

«Es war ein perfekter Tag»

Fuchs zeigte nach dem Sieg einige Emotionen. Unmittelbar nach Beendigung des Parcours schleuderte der 25-Jährige vor lauter Freude seinen Helm hoch in die Luft.

«Ich bin sehr stolz vor eigenem Publikum und einer Super-Atmosphäre den ersten GP-Sieg errungen zu haben. Es war ein perfekter Tag», sagte Fuchs, der für seinen Sieg einen Check von 100'000 Franken einstrich. «Clooney ist eines der besten Pferde der Welt. Er ist konstant in seinen Leistungen und wird immer schneller.»

Fuchs zeigte sich in Basel mit Clooney nervenstark und äusserst fokussiert. Zudem siegte der Bietenholzer mit Dubai du Bois Pinchet im Jagdspringen und erreichte mit Cool and Easy in der Hauptprüfung am Starttag einen guten vierten Platz. (sda/zo)