Die Firma Zürichholz vermarktet für die Zürcher Forstreviere und Waldbesitzer sämtliche Waldholzsortimente. «Wir arbeiteten jahrelang mit der Sägerei in Illnau zusammen», sagt Marco Gubser, stellvertretender Geschäftsführer von Zürichholz. So sei 2014 der Kauf des Sägerei-Areals zwischen der Kempttalstrasse und Kempt zustande gekommen. Der Traditionsbetrieb stellt seine Produktion im Dorf auf Ende Juni ein.

Was Zürichholz auf dem Gelände realisieren will, sagt Gubser noch nicht. «Wir haben Ideen für mehrere Projekte, die aber noch nicht spruchreif sind.» Ein Teil des Lands werde wahrscheinlich als Holzlager dienen, auch langfristig.

Keine Rekurse

Ein weiterer Teil des Landes, nördlich Richtung Kempttal, hat Zürichholz Ende 2017 an die Landi Zola AG verkauft. Das Unternehmen plant dort eine Agrola-Tankstelle. «Sie ist als Ersatz für die Tankstelle in Oberillnau und jene in der Längg gedacht», sagt Ivo Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Zola AG. Er hofft auf einen baldigen Entscheid der Stadt, Rekurse gegen das Projekt seien keine eingegangen. Der Baubeginn soll im Sommer sein, Eröffnung der Tankstelle im Winter 2018/2019.

Die Landi will 5,4 Millionen Franken investieren. Die Tankstelle wird sechs Betankplätze, einen Shop, der täglich von 6 bis 22 Uhr offen sein soll, eine sogenannte Portalwaschanlage und drei Selbstbedienungs-Waschboxen aufweisen. Zudem werden laut Steiner Vorbereitungen für eine Schnelllade-Elektrostation getroffen. «Damit wir sie realisieren können, wenn der Bedarf da ist.»