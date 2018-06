29 Mannschaften, 63 Spiele – so sieht das Programm des diesjährigen Längg-Turniers aus. Zum 38. Mal organisiert der Verein Tschuttiwiese Längg morgen Samstag, 30. Juni, das Schülerfussballturnier. «Leider ist es zum zweiten Mal in Folge kein Heimturnier», sagt Carmela Baechler, die seit mehr als zehn Jahren Mitglied im Verein ist. Grund dafür sind die Erweiterungsarbeiten beim Schulhaus Hagen in Illnau. «Der dortige Fussballplatz ist noch nicht bespielbar. Deshalb weichen wir nach Fehraltorf aus.»



Eine vorbildliche Zusammenarbeit

Das Turnier wegen den Bauarbeiten in Illnau abzusagen, sei für den Verein keine Option gewesen. «Fällt der Event einmal aus, gerät er schneller in Vergessenheit», begründet «Tschuttiwiese»-Präsident Marzell Kammerlander.

Dass sich der Verein für Fehraltorf als Ersatzaustragungsort entschieden hat, habe einen einfachen Grund. «Es ist beim Längg-Turnier langjährige Tradition, dass Schiedsrichter vom FC Fehraltorf die Spiele pfeifen. Dadurch haben wir seit langem eine gute Beziehung zum Verein.» Die Zusammenarbeit sei auch dieses Jahr vorbildlich verlaufen. «Es brauchte fünf Telefonate und alles war geregelt. Wir freuen uns, dass wir hier so willkommen sind.»



Der einzige Mehraufwand, den es gegenüber dem Turnier in Illnau gebe, seien ein paar Kilometer mehr Transportweg.



Rückgang der Anmeldungen

Weniger Anmeldungen habe es aufgrund des Austragungsortes nicht gegeben. «In den letzten Jahren zeichnete sich aber ein grundsätzlicher Rückgang an Interessenten ab», sagt Baechler. Grund dafür sei das vielseitige Interesse der Kinder und Jugendlichen. «Es gibt sehr viele Angebote, am liebsten möchte man doch überall gleichzeitig sein.»

Es sei erfreulich, dass sich doch 29 Teams für das Längg-Turnier angemeldet haben. «Von der Unterstufe bis zur Oberstufe ist jede Altersgruppe dabei.» Ein Highlight für Carmela Baechler und Marzell Kammerlander ist das Street-Soccer-Turnier der Unterstufe.



«Die Jüngsten spielen auf kleineren Feldern. Dort gibt es kein Einwurf oder Eckball», erklärt Kammerlander. Das würde die Geschwindigkeit des Spiels erhöhen. «Es macht unglaublichen Spass, zuzuschauen. Die Zuschauerränge sind erfahrungsgemäss den ganzen Tag voll», fügt der Vereinspräsident an.



Helfende Hände gesucht

Trotz diesen Erfolgen und der Gastfreundschaft des FC Fehraltorfs, freut sich der Verein Tschuttiwiese Längg auf den Tag, an dem das Turnier wieder in Illnau ausgetragen wird. Das wird voraussichtlich nächstes Jahr der Fall sein.



«Damit weitere Durchführungen aber garantiert sind, brauchen wir mehr Vereinsmitglieder», sagt Carmela Baechler. Interessierte dürfen sich jederzeit melden. «Die Arbeit rund um den Fussballplatz macht grossen Spass.»