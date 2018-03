Um die Staustunden zu senken und den Verkehr auf den Nationalstrassen flüssig zu halten, setzt das Bundesamt für Strassen (Astra) einerseits auf Ausbauten der Infrastruktur, andererseits soll der bestehende Strassenraum effizienter und intelligenter zu nutzen. Dieses Ziel steht hinter dem Projekt «Ausbau Verkehrsmanagement-Infrastruktur».

Dieses voraussichtlich bis 2020 laufende Projekt beinhaltet die Erneuerung und Ergänzung verschiedener Verkehrsmanagementanlagen auf dem Nationalstrassennetz der Nordostschweiz: Verkehrszähler, Verkehrskameras, Wechseltextanzeigen, Wechselwegweisungen und Geschwindigkeitsharmonisierung mit Gefahrenwarnung.

Diese Anlagen tragen dazu bei, dass der Verkehr besser fliesst, Staustunden und Umweltbelastung abnehmen, die Reisezeiten zuverlässiger berechenbar und die Verkehrsteilnehmenden besser informiert sind. Dies wiederum fördert die Sicherheit auf den Nationalstrassen und erhöht die Verkehrsqualität, schreibt das Astra in einer Mitteilung.

Kurze Nachtsperrungen der A1 bei Winterthur

Im Rahmen dieses Projekts installiert die Infrastrukturfiliale Winterthur des Astra auf der A1 in Richtung Winterthur zwischen den Anschlüssen Effretikon und Winterthur-Töss sowie in Richtung Zürich zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Ohringen je eine neue Wechseltextanzeige.

Zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und der Bauarbeiter wird die Autobahn zwischen Effretikon und Winterthur-Töss in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. auf 28. März, in beide Fahrtrichtungen und zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Ohringen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. auf 29. März, in Richtung Zürich jeweils um 0.30 Uhr für rund 20 Minuten gesperrt.

Der Verkehr wird während dieser Zeit angehalten. Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. In Betrieb genommen werden die digitalen Anzeigen, sobald sie in die Verkehrsmanagementsysteme eingebunden sind. Dies wird voraussichtlich Ende Mai der Fall sein.

Dafür braucht es Wechseltextanzeigen

Mit den grossen, digitalen Anzeigen, die oberhalb der Fahrbahn montiert sind, informiert das Astra über Stau und seine Ursache, warnt vor Gefahren und gibt Umleitungs- sowie Verhaltensempfehlungen ab.