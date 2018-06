Im Vergleich mit zwölf Zürcher Freibäder kommt das Sportzentrum Effretikon gut weg. Dies geht aus einer Umfrage des Statistischen Amtes des Kantons Zürich hervor. Im Sommer 2017 führte das Amt eine schriftliche Kundenbefragung in zwölf Zürcher Freibädern durch. Für das Sportzentrum Effretikon wurden 306 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet, was einer hohen Rücklaufquote von 83 Prozent entspricht, wie die Stadt Illnau-Effretikon in einer Mitteilung schreibt.

Das Ergebnis zeige eine sehr hohe Zufriedenheit der Badegäste des Sportzentrums Effretikon. Sie werten das Freibad als attraktiv. Es ziehe nicht nur die lokale Bevölkerung an, sondern auch viele Gäste aus der näheren Umgebung.

Kritik am Restaurant-Angebot

Überdurchschnittlich gute Werte liegen etwa in den Bereichen Sauberkeit und Sicherheit vor. Bei den Frageschwerpunkten «Bedürfnisse der Badegäste» sowie «Zufriedenheit bei ausgwählten betrieblichen Themen» liegen die Rückmeldungen im Mittelfeld. Weniger erfreulich fallen die Umfragewerte hingegen beim Thema Eintrittspreise aus. Insbesondere die Preise für Einzeleintritte und Abonnemente werden kritisiert. Deutlich unter dem Durchschnittswert liegen die Rückmeldungen zum Angebot respektive Preis-Leistungs-Verhältnis des Restaurants.

Als Konsequenz zu den kritischeren Umfragewerten will die Stadt einerseits der preislich attraktiven Sportpass verstärkt bewerben. Andererseits sei das Angebot im Restaurant überarbeitet und neu stärker auf Familien ausgerichtet worden. (Züriost)