Der Junglenker fuhr kurz nach 16.45 Uhr auf der Buechstrasse von First her kommend Richtung Ottikon. Vor der Verzweigung mit der Kratzgasse geriet das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen ins Schleudern. Anschliessend prallte es gegen einen auf der angrenzenden Wiese abgestellten Personenwagen, dessen 51-jähriger Lenker soeben aussteigen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der parkierte Wagen weiter in die Wiese geschoben. Der 51-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit wurden.Das Fahrzeug des 19-Jährigen kam ebenfalls in der Wiese zum Stillstand.

Der 19-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer, die kurz nach 16.45 Uhr von First in Richtung Ottikon unterwegs waren, wurden zur Kontrolle ebenfalls in Spital gefahren. Beide konnten dieses noch am selben Abend verlassen, wie die Zürcher Kantonspolizei heute Montag mitteilte.Nebst der Kantonspolizei Zürich stand auch die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau, drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. (sda/zo)