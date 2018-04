Jetzt beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Autobahn A1 zwischen Zürich und Effretikon. (Symbolbild: PD)

In diesen Tagen geht es los mit der Instandsetzung der Autobahn A1. Zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Anschluss Effretikon sowie zwischen den Verzweigungen Zürich-Ost und Zürich-Nord werden bis Mitte 2021 Sanierungen und Massnahmen zur Verkehrsoptimierung umgesetzt. Die Hauptarbeiten beginnen Anfang April mit der Einrichtung der provisorischen Verkehrsführung, wie das Bundesamt für Verkehr (Astra) in einer Mitteilung schreibt.

Das Projekt umfasst den Einbau eines neuen lärmarmen Deckbelags auf einer Länge von beidseitig 10,4 Kilometern sowie gezielte Sanierungs- und Verstärkungsmassnahmen an Brücken, Rampen und weiteren Bauwerken. Für die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung BSA werden 40 neue Signalportale erstellt, zudem werden diverse Entwässerungs- und Sickerleitungen erneuert. Ausserdem tragen Anpassungen an den Fahrbahnmarkierungen zur Optimierung der Verkehrsführung bei.

Bevorstehende Arbeiten

Die Hauptarbeiten im Jahr 2018 konzentrieren sich auf ein rund 3,5 Kilometer langes Teilstück westlich und östlich der Verzweigung Brüttisellen sowie auf das Teilstück zwischen den Verzweigungen Zürich-Ost und Zürich-Nord. Seit Ende Januar installiert sich der Bauunternehmer im Projektperimeter. Nach den Osterfeiertagen anfangs April 2018 starten die Hauptarbeiten. Dazu zählen unter anderem Belagsinstandsetzungen und der Neubau von Kabelrohrblöcken, Schächten, Signalportalen sowie Betonfundamenten. Zudem werden neue Leitmauern zur Optimierung des Grundwasserschutzes erstellt.

Verkehrsführung

Die Bauarbeiten sind so geplant, dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Je Fahrtrichtung werden durchgehend drei Fahrspuren zur Verfügung gestellt. Einzelne Fahrspuren werden temporär verschmälert, zudem wird die Geschwindigkeit angepasst. Das provisorische Verkehrsregime wird nach den Osterfeiertagen anfangs April eingerichtet.

Längere Sperrungen von Rampen für LKWs

Es ist nicht zu vermeiden, dass in den späteren Bauphasen des Jahres 2018 die Einfahrtrampe Uster der Kantonsstrasse A53 in Fahrtrichtung A1 Bern/ Zürich für Lastwagen gesperrt werden muss. Das Astra wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich voraussichtlich ab Mitte Mai 2018 für einen Zeitraum von rund fünf Monaten verträgliche Umfahrungsrouten signalisieren.

Stahlbau in Etappen

Bis zum Sommer werden die ersten zehn der insgesamt 40 neuen Signalportale erstellt, weitere neun folgen im Herbst. Während die vertikalen Stahlträger bei laufendem Betrieb errichtet werden, ist für die Montage der horizontalen Elemente eine nächtliche Vollsperrung des Strassenabschnitts während maximal 15 Minuten erforderlich. 2019 folgen dann weitere Etappierungen.