Seit heute Montag wird die Leiche, die vor drei Tagen im Fluss Kempt in Illnau gefunden wurde, von Rechtsmedizinern untersucht. Kinder, die in der Nähe des Flusses Fussball spielten, hatten die tote Person am Freitagvormittag entdeckt (wir berichteten). Der anschliessende Bergungseinsatz der Polizei dauerte bis in die Abendstunden, da aufgrund des Fundorts auch die Seepolizei zugezogen werden musste.

Identität weiterhin unbekannt

Zur Todesursache kann die Polizei zur Stunde noch keine Angaben machen.Auch ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handle, wisse man noch nicht, heisst es seitens der Medienstelle der Kantonspolizei. Auch die Identität der toten Person sei weiterhin ungeklärt. Die Polizei gehe verschiedenen Vermisstmeldungen nach, sagt ein Mediensprecher.

Man gehe davon aus, im Laufe dieser Woche konkretere Angaben mache zu können. Die Kantonspolizei hat die Zuständigkeit für den Fall derweil an die Oberstaatsanwaltschaft abgetreten.