Markus Bütler wurde in Stiller Wahl zum Notar des Notariatskreises Illnau gewählt. (Archivbild: Markus Haab)

Sechs Sitze, sechs Kandidaten: Die Mitglieder der Sozialbehörde Illnau-Effretikon wurden still gewählt. Sie heissten Marcel Fleischli (CVP), Anita Hofmann (SVP), Dominik Hunsperger (SVP), Bettina Lennström (parteilos), Eveline Nuzzi (FDP) und Elisabeth Wanner (Grüne). Die Wahlvorschläge wurden innert Frist eingereicht und in der Nachfrist weder ergänzt, zurückgezogen noch wurden neue Vorschläge eingereicht, schreibt die Stadt in der amtlichen Publikation. Die Voraussetzungen des Verfahrens der Stillen Wahl seien erfüllt.

Markus Bütler als Notar still gewählt

Ebenfalls in Stiller Wahl wurde Markus Bütler aus Uster in das Amt des Notars des Notariatskreises Illnau - Stadt Illnau-Effretikon mit den Gemeinden Lindau und Weisslingen - gewählt. Bütler war bisher Notar-Stellvertreter.