Heutige Kinder werden in der Schule nicht mehr geschlagen. Und wenn die Glocken zum Schulschluss läuten, müssen sie nicht nach Hause, um auf dem Feld oder in der Fabrik mitzuhelfen. Kinder haben heute zwar mehr Freizeit. Aber: «Der Druck in der Schule ist gestiegen», sagt Lotti Isenring Schwander, Redaktorin des Jahrhefts der Stadt Illnau-Effretikon, dessen aktuelle Ausgabe sich dem Thema «Aufwachsen» widmet.

Wie prägend das Umfeld für Kinder ist, konnte Isenring in ihrer Arbeit im Jugendsekretariat der Bezirke Uster und Pfäffikon oft beobachten. «Obwohl sich die äusseren Umstände in den letzten Jahren stark verändert haben, bleibt etwa die Schule eine wichtige Konstante im Leben eines Kindes», sagt sie. Das erlebten auch die beiden Mitglieder des Redaktionsteams: Erika Graf-Rey, langjährige Lehrerin in der Schule Eselriet und Martin Steinacher, ehemaliger Primarlehrer an der Schule Hagen.

Mutter durch die Grippe verloren

Wie sehr sich die Lebensrealitäten für Kinder im vergangenen Jahrhundert geändert haben, illustrieren die persönlichen Generationengespräche: So erzählt die 100-jährige Marie Berweger-Mäder, wie sie von frühen Kindesbeinen an grosse Verantwortung übernehmen musste. Ihre Mutter starb an der Grippe, als sie zehn Jahre alt war. Nach der Schule musste sie für ihre Familie kochen, für die Hausaufgaben blieb nicht viel Zeit.

Der Fortschritt in der Medizin brachte wichtige Veränderungen: Wie Historikerin Heidi Witzig in einem historischen Abriss aufzeigt, verdoppelte sich die durchschnittliche Lebenserwartung innerhalb des letzten Jahrhunderts von 40 auf 80 beziehungsweise 84 Jahre. Die Säuglingssterblichkeit sank massiv. In den revolutionären 68er Jahre wurden traditionelle Rollenmodelle hinterfragt und die Erziehungsstile liberaler. «Heute hat man mehr Respekt vor den Kindern und fördert ihre individuelle Entwicklung», fasst Isenring zusammen.

Der Beitrag über das Kinderparlament der Schule Eselriet macht zudem deutlich, was die Illnau-Effretiker Kinder beschäftigt: Der Schulalltag mache Spass, heisst es. Unsicherheiten treten auf, wenn es um den Übertritt in die Oberstufe geht: «Ab jetzt werde ich mehr lernen müssen», sagt etwa eine Sechstklässlerin.

Auch eine Vertrauenssache

Die Generationengespräche mit den unterschiedlichen Parteien zu führen, war für Lotti Isenring eine Herausforderung: «Aus den meisten ist es regelrecht herausgesprudelt», sagt sie. «Andere mussten erst Vertrauen fassen, aber dann waren sie kaum zu bremsen.» Beeindruckt hat sie, wie eine 100-jährige Frau «noch alles präsent hatte».

Bei der Wahl der Gesprächspersonen habe man darauf geachtet, eine breite Palette der Gesellschaft abzubilden. «Wir mussten kaum Überzeugungsarbeit leisten, die Leute haben gerne mitgemacht», sagt die Illnauerin.

Mit Jahreschronik

Nebst den einleitenden Worten von Stadtpräsident Ueli Müller, der sich an Eishockey auf dem gefrorenen Weiher und die ersten Blue Jeans erinnert, findet sich in dem Heft auch eine Jahreschronik. Sie greift die wichtigsten lokalen Ereignisse aus dem vergangenen Jahr auf.

Die Chronik wird auch in dieser Ausgabe von Martin Steinacher verfasst. Erwähnung finden etwa die Einweihung des «Max-Binder-Platz» im Zentrum Illnaus oder die Vergabe des dritten Jugendförderpreises der Stadt an die Reiterin Nadja Minder und den Koch Luca Mühlethaler.

Das Jahrheft 2018 kann unter der Homepage des Hotzehuus-Vereins bestellt werden.