Die Grünliberalen in Illnau-Effretikon stellen 19 Frauen und Männer für die Stadt- und Gemeinderatswahlen vom 15. April 2018. Die Liste 9 für den Grossen Gemeinderat führen die Bisherigen Erik Schmausser und Andreas Hasler an. Auf den Plätzen 3 bis 6 folgen Beat Bornhauser, Ralf Antweiler, Almut Berger und Dani Kachel, die sich in anderer Funktion bereits für die Stadt einsetzen, wie die GLP in einer Mitteilung schreibt. Auch die weiteren acht Frauen und fünf Männer würden ein breites Spektrum von Persönlichkeiten aus Illnau-Effretikon repräsentieren.

Erik Schmausser tritt zudem als Kandidat der Mitte für den Stadtrat an, «denn die Zusammensetzung des Stadtrats soll gemäss den Wähleranteilen die politische Vielfalt der Bevölkerung abbilden». Der Grünliberale wird von CVP, EVP und den Grünen unterstützt. (zo)