Der Pavillon Watt sieht von aussen nicht unbedingt wie ein Gebäude aus, das eine Ludothek beherbergt. An den Holzfassaden nagt der Zahn der Zeit und auch die grünen Fensterläden haben ihre glanzvollsten Jahre hinter sich und wirken vergilbt. Kaum hat man das alte Gebäude betreten, springt einem aber eine pinke Türe ins Auge. Es ist der Eingang zur Ludothek Illnau-Effretikon. In der Ecke steht ein alter knatternder Ofen, der den Raum mit Wärme füllt. Unzählige Spielsachen stapeln sich in vier Regalen. Von Gesellschaftsspielen über Playmobilsachen bis hin zur Hotdog-Maschine. «Wir müssen unseren Kunden immer wieder etwas Aktuelles bieten können», sagt Regula Stocker, Präsidentin des Vereins Ludothek Illnau-Effretikon. Für die Nostalgiker stehen auch noch Gameboy-Spiele oder ein alter Nintendo zur Ausleihe bereit.

Schwankende Nutzung

Das grosse Angebot der Ludothek stets aktuell zu halten sei nicht immer einfach, ergänzt Marita Rensch. Stocker und Rensch sind zwei von elf freiwilligen Frauen, die die Ludothek dreimal in der Woche in ehrenamtlicher Arbeit betreiben. Rensch ist seit zwei Jahren dabei, betont aber, dass sie seit vier Jahren Kundin der Ludothek ist. Sie ist Mutter eines Einzelkindes und mag die Idee vom Spielsachen mieten und zurückbringen. «So lernen die Kinder Sorgfalt und Verantwortung für das ausgeliehene Spielzeug zu übernehmen», sagt sie.

Doch so wie die 41-Jährige denken längst nicht alle. «Das Angebot wird leider nur schwankend genutzt», sagt Präsidentin Stocker. «Die Ludothek überlebt hauptsächlich noch durch treue Kunden und der Arbeit vieler Freiwilligen», ergänzt Rensch.

Gesellschaftsspiele sind out

Dabei engagiert sich das Team der Ludothek mit grossem Aufwand. Das Spielesortiment wird laufend erneuert. «Dabei achten wir auf Empfehlungen des Schweizerischen Spielwarenverbandes», sagt Stocker. So nehme man beispielsweise jeweils das Spiel des Jahres oder aktuell angesagte Spiele ins Sortiment auf. Trotzdem würden die Gesellschaftsspiele am wenigsten Anklang bei den Kunden finden, obwohl sie mit dem Angebot nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ansprechen wollen, sagt Stocker. «Playmobilsachen und im Sommer die Fahrzeuge sind dagegen beliebter», fügt Marita Rensch an. Fahrzeuge stehen an diesem Tag einige in der Ludothek. Gokarts, Dreiräder, Velos und Trottinette reihen sich in der hintersten Ecke des Raumes aneinander.

Damit die Ludothek ihr Sortiment stets erneuern kann, zahlen Kunden und Angestellte einen Jahresbeitrag von 20 Franken. Für jedes ausgeliehene Spiel kommt noch eine Gebühr hinzu. Zusätzlich erhält der Verein von der Stadt Illnau-Effretikon und der Gemeinde Lindau einen jährlichen Geldbetrag.

Zukunft hängt von Kunden ab

Ob es die Ludothek nochmals 30 Jahre geben wird, wollten beide Frauen nicht beantworten. Man habe keine konkrete Pläne, sondern nehme es wie es kommt, sagt Stocker und ergänzt: «Die ganze Ludothek steht und fällt mit den Kunden. Kommen sie weiterhin so treu wird es weitergehen. Wenn nicht, müssen wir das Ganze nochmals überdenken.»

30 Jahre Ludothek

In diesem Jahr feiert die Ludothek ihr 30-Jahre-Jubiläum. «Am 21. September 1988 war die Ludothek zum ersten Mal geöffnet», sagt Marita Rensch. Als kleines Dankeschön gibt es über das ganze Jahr hinweg Rabattaktionen. Aktuell erhalten Kunden 50 Prozent auf Ausleihgebühren von allen Playmobilsachen. Im September organisiert man auch noch eine Spielenacht sowie einen Apéro. «Da möchten wir wenn möglich auch alle ehemaligen Angestellten einladen», sagt Präsidentin Stocker. Zudem gebe es das ganze Jahr über kleine Überraschung an den drei Tagen, an denen die Ludothek geöffnet hat. Genaueres wollten die beiden Frauen aber nicht verraten. «Sonst wären es ja keine Überraschungen mehr», sagt Rensch schmunzelnd.