Der Effretiker Bona Anioke, Präsident der NGO Enugu State Union of Switzerland, stellte am Dienstag im Stadthaussaal Effretikon das Projekt seiner Organisation vor. (Fotos: Mano Reichling)

Seit 39 Jahren leisten die Stadt Illnau-Effretikon, die Reformierte Kirchgemeinde Illnau-Effretikon, die Katholische Kirche St. Martin und der Verein Solidarbasar Effretikon finanzielle Beiträge an ausgewählte Projekt in der Zweiten und Dritten Welt. Das sei im Kanton Zürich eine einzigartige Gemeinschaftsarbeit im Zeichen der Solidarität, heisst es im Flyer zu den aktuellen Projekten, die am Dienstag, 27. Februar, im Stadthaus Effretikon vorgestellt wurden. Auch private Spenden sind willkommen.

Insgesamt sollen dieses Jahr 170’000 Franken an Hilfsorganisationen gehen, die Projekte in Nigeria, Äthiopien, Kenia, Mali und Burkina Faso umsetzen. Darunter befinden sich auch die Stiftung Green Ethiopia und die NGO Enugu State Union of Switzerland, deren Geschäftsführer Simon Pfister und Bona Anioke in Effretikon leben.

Die Ausstellung der Entwicklungsprojekte ist noch bis am Freitag, 16. März im Foyer des Stadthauses Effretikon zu sehen.

Geld für Lateinamerika

Letztes Jahr gingen insgesamt 180’180 Franken an Projekte in Lateinamerika. 55’000 Franken zahlte die Stadt, 50’000 die Reformierte Kirchgemeinde, 30’000 die Katholische Kirchgemeinde, 11’000 der Verein Solidarbasar. Die privaten Spenden beliefen sich auf rund 23’000 Franken.

Die diesjährigen Entwicklungsprojekte: