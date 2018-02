Am Wochenende vom 3. und 4. März wird das Gebäude an der Vogelsangstrasse 9, in Effretikon, der Öffentlichkeit vorgestellt. DerTag der offenen Tür findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 16 Uhr statt. Der Höhepunkt soll die feierliche Einweihung am Sonntag, 4. März, um 10 Uhr sein.

Nebst einem kulinarischen Angebot stehe für die Kinder ein Kinderprogramm bereit. Das «Focus 9» kannin Zukunft als Treffpunkt für private, kulturelle und geschäftliche Anlässe gemietet werden. (zo)