Jörg Kündig, Thomas Vogel oder Martin Farner: Die FDP will mit einem dieser drei Kantonsräte ihren zweiten Regierungsratssitz verteidigen.

Der Parteivorstand hat Kündig aus Gossau, Vogel aus Illnau-Effretikon und Farner aus Oberstammheim basierend auf den Ergebnissen der Arbeit der Findungskommission nominiert. Den Delegierten werde so eine echte Auswahl geboten, teilt die Partei mit. Alle drei Nominierten seien profilierte Politiker, die aufgrund ihres persönlichen und beruflichen Hintergrundes unterschiedliche Profile aufweisen würden.

Die FDP will am 4. Oktober eine Doppelkandidatur beschliessen: Neben einem Kandidaten aus dem Männertrio, der den Sitz des nicht mehr antretenden Gesundheitsdirektors Thomas Heiniger verteidigen soll, wird sich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen. Die Regierungsratswahlen finden dann am 24. März 2019 statt.