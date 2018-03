Am Donnerstagmorgen ist Fabian Molina (SP) im Nationalrat vereidigt worden. Der neue Zürcher SP-Nationalrat folgt auf Tim Guldimann, der im Februar seinen Rücktritt angekündigt hatte (wir berichteten). Der 27-Jährige ist aktuell der jüngste Nationalrat. Insgesamt sind nur zehn Mitglieder der Bundesversammlung unter 35 Jahre alt. Das jüngste Mitglied war seit den letzten Wahlen die Genferin Lisa Mazzone (Grüne), die im Januar 30 wurde.

Guldimanns Gründe

Molinas Vorgänger Guldimann war 2015 in den Nationalrat gewählt worden. Der ehemalige Diplomat lebt mit seiner Familie in Berlin und vertrat in Bern auch die Anliegen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Seinen Rücktritt begründete Guldimann damit, dass es schwierig sei, in einem Milieu zu leben und in einem anderen Milieu Politik zu machen.

Um diese Distanz zu überwinden, hätte er mehr Zeit im Kanton Zürich verbringen müssen. Diesen Anspruch an die Ausübung des Nationalratsmandats könne er jedoch mit seinem Anspruch an sich selber als Familienvater nicht in Einklang bringen.