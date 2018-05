Der Verwaltungsrat der ewp Holding AG wächst von zwei auf vier Mitglieder. Die Generalversammlung vom 30. Mai hat Ariane Ehrat und Sabrina Contratto zusammen mit den bisherigen Verwaltungsräten Benno Singer und Philipp Odermatt gewählt. Der Verwaltungsrat von ewp erfahre damit eine professionelle Erweiterung, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Wir konnten mit Ariane Ehrat und Sabrina Contratto Ménard zwei engagierte und erfahrene Persönlichkeiten gewinnen und freuen uns auf neue Sichtweisen, frische Inputs und eine Erweiterung unseres bestehenden Netzwerkes», wird Benno Singer, CEO und VR-Präsident der ewp-Gruppe zitiert.

Die Abfahrts-Vize-Weltmeisterin

Ariane Ehrat, ehemalige Abfahrts-Vize-Weltmeisterin und Kommunikationswissenschaftlerin, hält verschiedene Aufsichtsfunktionen inne, unter anderem ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der Tourismusorganisation Lenzerheide AG und Chairwoman of the Advisory Board der Swiss School of Tourism & Hospitality Management.

Sabrina Contratto Ménard, dipl. Architektin ETH, Mitgründerin, ehemalige CEO und früheres Verwaltungsratsmitglied von Baumschlager Eberle Architekten (BE Zürich AG), leitet seit 2018 ihre eigene Firma CONT-S GmbH und ist Verwaltungsratsmitglied der Eugen Schäfer AG.

Breiter aufgestellt

Die Selektion der neuen Mitglieder sei professionell durch das Unternehmen Getdiversity begleitet worden. «Durch den zukünftig fachlich breiter aufgestellten Verwaltungsrat soll die Ausrichtung der Strategie geschärft, Digitalisierung und Innovation weitergeführt und die Unternehmensführung unterstützt werden», schreibt ewp. (zo)