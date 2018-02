Für die kommenden Gemeinderatswahlen stellen sich für die EVP Illnau-Effretikon dreizehn Frauen und Männer zur Wahl, teilt die Partei in einem Schreiben mit. Angeführt wird die Liste von den beiden bisherigen Gemeinderäten Daniel Hari und David Zimmermann.

Als Stadtratskandidat portiert die Partei den Grünliberalen Erik Schmausser. Er habe sich der Ortsgruppe vorgestellt und mit seinen politischen Anliegen, die er als Stadtrat verfolgen möchte, überzeugt, heisst es in dem Schreiben. Die Parteimitgliedern seien der Meinung, dass auch die politische Mitte in den Stadtrat gehöre und Schmausser sie dort bestens vertreten könne.

Für einen Sitz in der Schulpflege schlägt die EVP die in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Karin Müller vor. zo