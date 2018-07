Es tue ihnen ausserordentlich leid, dass sie ihren Auftritt am Na Fir Bolg Festival in Belgium absagen müssen, teilen Eluveitie am Freitag per Facebook mit. Grund für die Absage seien «gravierende Gesundheitsprobleme» des Frontmanns Chrigel Glanzmann.

Falsche Diagnose

Auf Instagram gibt der Illnauer eine Erklärung zu seinem Gesundheitszustand ab. Vor ein paar Tagen habe er sich eine ziemlich üble bakterielle Infektion in den Lungen eingefangen, schreibt Glanzmann dort. Nach zwei Tagen im Bett mit hämmernden Kopfschmerzen und beinahe 41 Grad Fieber sei er zum Arzt gegangen. Dieser habe eine Bronchitis diagnostiziert und ihm «verdammtes» Antibiotika verschrieben. Dies habe alles noch verschlimmert, so der Frontsänger. Er landete in der Notaufnahme. Neue Diagnose: Lungenentzündung mit Verdacht auf Meningitis.

Fast in Ohnmacht gefallen

Die Ärzte hätten ihn im Spital behalten wollen, doch Glanzmann weigerte sich: «Auf keinen Fall! Ich habe einen Auftritt zu absolvieren.» Also entliessen ihn die Ärzte aus dem Spital - mit stärkeren Medikamenten. Erst dachte er, er könne spielen, doch dann hätten sich die Schmerzattacken verschlimmert. Sie wurden so stark, dass er beinahe ihn Ohnmacht gefallen sei. Dann sei er doch wieder zurück ins Spital. Dort habe sich dann herausgestellt, dass die Hirnhaut bereits betroffen sei.

Schwerwiegende Schäden

Nun muss Glanzmann so schnell wie möglich behandelt werden. Ansonsten riskiert er schwerwiegende Schäden: Im schlimmsten Fall Lähmungen oder Behinderungen. Immerhin: Der neuste Krankheitsverlauf sei positiv, schreibt Glanzmann.

Auf die Schock-Nachricht schickten ihm die Fans unzählige Besserungswünsche.