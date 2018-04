An der Guldibuckstrasse wurde am Mittwoch oder Donnerstag eingebrochen. (Foto: Screenshot Google Streetview)

Die Guldibuckstrasse, der Holzibergweg und die Birchstrasse wurden Ende letzter Woche von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Am Holzibergweg fand der Einbruch am Donnerstag statt, an der Guldibuckstrasse am Mittwoch oder Donnerstag. Die Bewohner haben die Schäden jeweils am Freitagmorgen festgestellt.

Die Tatorte liegen alle in derselben Gegend im Westen Effretikons und nur wenige Meter auseinander. Ob es zwischen den drei Taten einen Zusammenhang gebe, kann die Polizei allerdings noch nicht sagen. Auch der entstandene Sachschaden und das Tatvorgehen sei noch nicht ermittelt. Ein Forensiker sei vor Ort geschickt worden, die Spuren würden nun ausgewertet.

Fenstergitter beschädigt

An der Birchstrasse blieb es in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruchversuch, wie ein Leserreporter mitteilt. Der Täter habe im Untergeschoss eine Scheibe einschlagen wollen, was ihm jedoch nicht gelungen sei.

Das Gitter vor dem Waschküchenfenster sei beschädigt, ein Stab herausgerissen und in den nahen Garten geworfen worden. Ein weiterer Gitterstab sei verbogen worden, sodass das Fenstergitter ersetzt werden müsse. Dem Täter sei der Einstieg in das Wohnhaus aber nicht gelungen. Gemäss Kantonspolizei entstand ein Sachschaden von geschätzt 2000 Franken.