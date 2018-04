Sechs Richtige im Lotto. Wer träumt nicht davon? Das neue Stück des Vereins Theater Illnau setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. «Das Stück spielt in einem kleinen Dorf in Irland in den 1950er-Jahren: Aus der Zeitung erfahren die Bewohner, dass in ihrem Dorf eine Person die Lottomillion gewonnen hat», erklärt Vereinspräsidentin Ruth Hildebrand die Handlung. Doch nun stelle sich das ganze Dorf die Frage, wer denn der Gewinner sei.

Ein Essen soll Aufschluss geben

In Frage kommen mehrere Personen, die Freunde William und Charles versuchen dies herauszufinden und beobachten alle Dorfbewohner genau. Um den Millionär zu finden, veranstalten sie ein Essen mit allen, die Lotto spielten. Am Schluss des Festmahls bleibt ein Pouletschenkel übrig, welcher dem Lottogewinner zugeschrieben wird. Die zwei Freunde suchen die Person auf – doch sie lebt nicht mehr.

Wie kommen sie nun zu den Millionen? «Das Stück lebt von Schwindeleien und Turbulenzen und geht an die Lachmuskeln», sagt Hildebrand. Eine besondere Herausforderung für die Spieler und die Technik bilden die Drehbühnenelemente mit verschiedenen Handlungsorten.