2018 ist ein ganz spezielles Jahr für die 45 Mitglieder der Stadtmusik Illnau-Effretikon. Die Musiker im Alter zwischen 18 und 80 Jahren feiern ihr 75-jähriges Bestehen. «Viele Vereine feiern dies mit einem Anlass – uns reicht das nicht», sagt Präsident Stefan Broger. «Aus diesem Grund hat sich die Stadtmusik dazu entschieden, sich ein ganzes Jahr lang selber zu feiern.» Broger, der seit sieben Jahren im Verein Tuba spielt, ist sich bewusst, dass ein solches Unternehmen finanziell und vom Aufwand her eine grosse Herausforderung ist. «Doch die Vereinsmitglieder nehmen die Herausforderung mit Respekt, aber auch voller Freude an», sagt Dirigentin Monika Schütz, die dieses Jahr ihr 10-Jahre-Dienstjubiläum im Verein feiert.

«Made in Europe»

Die ersten Jubiläums-Neuerungen sind der neue Internetauftritt sowie das neue Stadtmusik-Logo. Für die ersten Konzerte laufen die Proben auf Hochtouren: Die Aufführungen finden am Wochenende in der reformierten Kirche Effretikon unter dem Titel «Made in Europe» statt. «Mit diesem Konzert starten wir nicht nur mit Schwung und Charme ins neuen Jahr, wir eröffnen das Jubiläumsjahr auch mit einer Hommage an Gustav Holst und das europäische Blasmusikrepertoire», sagt Schütz. Dass der englische Komponist Gustav Holst am kommenden Wochenende eingeführt wird, ist wichtig für einen weiteren Höhepunkt des Jubiläumsjahrs: Am Samstag, 16. Juni sowie am Sonntag, 17. Juni führt die Stadtmusik in der reformierten Kirche Effretikon Holsts «Die Planeten» auf. «Dieses Werk ist etwas Besonderes und wird äusserst selten aufgeführt», sagt Stefan Broger. Komponiert hat Holst die Orchestersuite in den Jahren 1914 bis 1916. Sie besteht aus sieben Sätzen, wobei jeder den Namen eines Planeten trägt.

Ein gigantischer Beamer

Für die Aufführungen fädelte die Stadtmusik eine Zusammenarbeit mit der Chorvereinigung Weisslingen/Kyburg sowie dem Planetarium Zürich ein. «Wir verfügen so nicht nur über ein besonders grosses Orchester, das Planetarium wird die Musik mit passenden Bildern untermalen», sagt Schütz. Aus diesem Grund werde die Kirche fast komplett verdunkelt und mit einer riesigen Leinwand bestückt. «Urs Scheifele vom Planetarium wird am Steuerpult eines gigantischen Beamers sitzen und die Geschwindigkeit der Bilder live der Musik anpassen», sagt Schütz. Um dem Komponisten und dem Stück gerecht zu werden, findet jeweils eine Stunde vor den Aufführungen eine Werkseinführung im Rebbucksaal statt.

Eine ganze Nacht lang Musik

Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahrs findet am Samstag, 22. September, im Stadthaussaal Effretikon statt. «An der Nacht der Musik machen wir einerseits selber Musik, andererseits laden wir Formationen ein, die in Bezug zu uns oder zur Gemeinde stehen», sagt Broger. So werden vom Nachmittag bis nach Mitternacht alle möglichen Musikstile gespielt. «Dieses riesige Fest wird natürlich von Essen und Trinken begleitet – das gehört dazu», sagt Schütz. Zudem wird in einem offiziellen Festakt an diesem Abend auch das 75-Jahre-Jubiläum der Stadtmusik gefeiert. «Dazu erwarten wir Gäste aus Verbänden und Politik», sagt Broger. Um all den Feierlichkeiten gerecht zu werden, seien sämtliche Stadtmusik-Mitglieder involviert. «Es gibt viel zu tun, aber alle stehen dahinter», sagt Broger.

Die Konzerte unter dem Motto «Made in Europe» finden am Samstag, 13. Januar, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, unter der Leitung von Monika Schütz in der reformierten Kirchen Effretikon statt. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

www.smie.ch