Der Effretiker «Teppichdoktor» Esrafil Samadi ist am 19. Mai nach längerer Krankheit verstorben. Das schreibt seine Familie auf der Website ihres Geschäfts, mit dem sie sich auf den Verkauf, Restaurierung und Reinigung von Orientteppichen spezialisiert hat. Samadis Frau Madia und ihre Töchter führen den Betrieb weiter und bewahren sein Lebenswerk.

Esrafil Samadi wurde 1959 in Iran geboren, er stammte aus Miyaneh im Nordwesten des Landes. In Teheran absolvierte er eine zehnjährige Lehre als Rufugar, was übersetzt «der Knüpfer» bedeutet. In die Schweiz wollte Samadi schon immer. Seine Meisterarbeit im Teppichknüpfen war eine Schweizer Landschaft.

Vor dreissig Jahren hat er im Zollfrei­lager zu arbeiten begonnen, später lernt er Madia kennen, die mit 13 Jahren von Afghanistan in die Schweiz kam. Mit ihr hat er drei Töchter und mit ihr eröffnete er vor zwanzig Jahren das Geschäft Teppichdoktor in Effretikon. Bekannt wurde der Teppichdoktor spätestens mit einer Fernsehwerbung auf Tele Züri, in der Samadi zum Schluss mit einem blitzenden Zahn in die Kamera lacht.