Das Verhältnis zwischen dem Illnau-Effretiker Stadtrat und dem Parlament scheint anspannt: In der Bilanz der Exekutive zum Schwerpunkt 2014 bis 2018 ist zu lesen, dass sich insbesondere im Bereich Finanzen grössere Gräben zwischen einem Teil des Parlaments und der Exekutive, aber auch innerhalb des Parlaments zeigten.

Diese Gräben bestätigte auch Stadtpräsident Ueli Müller (SP) Ende Januar in einem Interview mit dem ZO/AvU. Er sagte, er habe manchmal das Gefühl, dass «grosse Teile des Parlaments dem Stadtrat nicht vertrauen». Woher der «Vertrauensverlust» komme, sei für ihn unklar.

Zudem habe er den Eindruck, dass die Rechnungsprüfungskommission (RPK) mitregieren wolle. Eine RPK-Mehrheit habe die Tendenz, politische Entscheidungen der Exekutive mittels beantragten Budgetstreichungen zu hintertreiben, anstatt durch parlamentarische Vorstösse eine Diskussion zu führen (wir berichteten).

SVP weiss, woher «Vertrauensverlust» kommt

Gemeinderat Herbert Kempf, der bis vor einem Jahr in der RPK war, will die Kritik an der Kommission und dem Parlament nicht unerwidert lassen. Für ihn und die SVP-Fraktion ist klar, wieso es zum «Vertrauensverlust» kam. Angefangen habe alles mit der Bauabrechnungen zum Alterszentrum Bruggwiesen (AZB), die «gesetzlich nicht in Ordnung» gewesen sei. Doch der Stadtrat sei nicht auf die Kritik der RPK eingegangen, sondern habe «schnippisch» geantwortet, das Parlament könne die Rechnung ja ablehnen.

Auch beim Bau des Sportzentrums Effretikon kam es laut Kempf zu «schwerwiegende Kompetenzüberschreitungen» durch den Stadtrat. Anstatt der bewilligten knapp 22 Millionen kostete die gesamte Sanierung über 26 Millionen (siehe Box). Diese Zahl sei durch gebundene Nachtragskredite künstlich verbessert worden.

Letztlich seien dank der Hartnäckigkeit der RPK und dem Parlament beide Bauabrechnungen korrigiert und vom Gemeinderat genehmigt worden. Es wäre aber schön, wenn der Stadtrat manchmal mehr Einsicht zeigen oder sich zu Fehlern bekennen würde», sagt Kempf. So könne das fehlende Vertrauen wieder aufgebaut werden.

RPK-Kritik an den Bauabrechnungen Die RPK kritisierte an der Bauabrechnung für das Sportzentrum vor allem, dass der Stadtrat die Mehrkosten von 3,4 Millionen Franken nicht klar ausgewiesen habe. Als das Geschäft im Mai 2016 behandelt wurde, sagte RPK-Präsident Michael Käppeli, die effektive Kostenüberschreitung betrage 15,1 und nicht 5 Prozent, wie vom Stadtrat beziffert. Zudem habe der Stadtrat beim Allwetterplatz den Kredit nicht wie abgerechnet unterschritten, sondern mit rund 25 Prozent überzogen. Die Kommission forderte, dass in einer Bauabrechnung die tatsächlichen Kosten mit den ursprünglichen bewilligten, teuerungsbereinigten Objektkrediten verglichen werden.

Der Stadtrat argumentierte damals, die «Abrechnungsmechanik» entspreche seiner gängigen Praxis. Das Parlament wies die Bauabrechnung jedoch einstimmig zurück. Bei der Bauabrechnung zum Alterszentrum Bruggwiesen, die vor etwa drei Jahren vom Parlament im zweiten Anlauf genehmigt wurde, ging es vor allem um die Aufteilung zwischen gebundenen und ungebundenen Kosten. Der Stadtrat fasste die gebundenen Ausgaben im Rahmen von rund 11,6 Millionen Franken und die freien Ausgaben von 1,7 Millionen in einer gemischten Abrechnung zusammen. «Das ist finanzrechtlich unzulässig, worauf uns das Gemeindeamt des Kantons Zürich auf Anfrage hingewiesen hat», sagte damals RPK-Präsident Käppeli gegenüber dem ZO/AvU. Die Exekutive erwiderte daraufhin, dass die Ausgaben im Sinne der «Kostentransparenz» zusammengefasst dem Parlament vorgelegt wurden.

RPK stellte Verbesserungsbedarf fest

RPK-Präsident Michael Käppeli (FDP) spricht zwar nicht von einem Vertrauensverlust. Aber: «Die RPK musste feststellen, dass der Stadtrat nicht immer transparent informiert und das Parlament bei wichtigen Entscheiden mit weitreichenden finanziellen Konsequenzen umgangen wurde», sagt Käppeli. Besonders die Versuche, die «massiven» Kreditüberschreitungen beim Bau des Alters- und des Sportzentrums zu beschönigen, sowie eine «schwerwiegende» Kompetenzüberschreitung des Stadtrats bei der Eisfeldüberdachung, die von der RPK aufgedeckt worden sei, seien «nicht vertrauensfördernd» gewesen.

Grundsätzlich hat die RPK laut Käppeli in den letzten Jahren bei der Prüfung von Geschäften wiederholt Verbesserungsbedarf bei der Einhaltung der Gemeinde- und Kompetenzordnung durch den Stadtrat erkannt und offen adressiert. «Wir haben dies getan, weil es unsere demokratische Pflicht ist. Zudem haben wir diesen Mut aufgebracht, weil sich die Bevölkerung darauf verlassen können muss, dass sich auch der Stadtrat strikte an das Finanz- und Kreditrecht hält und die Gewaltenteilung zwischen Stadtrat und Parlament respektiert», sagt Käppeli.