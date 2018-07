Die Grundeigentümerin zieht den Gestaltungsplanentwurf für die Überbauung Hagen Süd-West in Illnau zurück, um ihn noch einmal zu überarbeiten. Kritisiert wird insbesondere die Dichte und Höhe der vier Gebäude. (Visualisierung: PD)

In Zeiten, wo Bauland immer rarer wird, ist verdichtetes Bauen das Gebot der Stunde. So war auch auf dem Gebiet Hagen Süd-West in Illnau einst eine fünfstöckige Überbauung mit insgesamt 190 Wohnungen, auf vier Baukörper verteilt, vorgesehen. Doch die Pläne der Grundeigentümerin Fit Planungs AG stiessen von Beginn weg auf Widerstand. Zuletzt forderte die IG «Manhagen, nein danke» mittels einer Petition mit über 1200 Unterschriften die Überarbeitung des privaten Gestaltungsplans.

Baumasse massiv über Bau- und Zonenverordnung

Der Kritikpunkt: Die Dichte, Höhe und Länge der geplanten Gebäudezeilen würden massiv von der Bau- und Zonenordnung (BZO) abweichen. Diese sieht auf dem Gebiet Hagen Süd-West eine Baumassenziffer von maximal 1,8 Kubikmeter pro Quadratmeter vor. Die Grundeigentümerin reduzierte in der Folge die Stockwerke auf vier Geschosse und verringerte so die Baudichte von 2,9 auf 2,4 Kubikmeter. Der überarbeitete Gestaltungsplan wurde dem Parlament Anfang dieses Jahres zur Neubeurteilung vorgelegt. Stadtpräsident Ueli Müller (SP) gab sich damals gegenüber dem ZO/AvU zuversichtlich: «Das ist ein gutes Projekt, welches durch ein sauberes Verfahren zustande kam.»

Nun sah sich die Fit Planungs AG dennoch gezwungen, den Gestaltungsplan zurückzuziehen. In vorberatenden Gesprächen, die die Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit der Bauherrin und der IG führte, habe sich gezeigt, dass auf Grundlage des überarbeiteten Plans kein Konsens gefunden werden könne: «Dem Projekt fehlte im Parlament der Rückhalt», stellt Gemeinderat Ueli Kuhn (SVP) fest, der in der vergangenen Legislatur noch Präsident der GPK war.

«Der Grosse Gemeinderat würde als Obergrenze eine Ausnützungsziffer von 2,2 akzeptieren.» Ueli Kuhn, SVP-Gemeinderat

Den Entscheid der Bauherrschaft, ihren Gestaltungsplanentwurf vorzeitig zurückzuziehen und zu überarbeiten, begrüsst er. Die Baudichte sei nach wie vor zu hoch gewesen: «Der Grosse Gemeinderat würde als Obergrenze eine Ausnützungsziffer von 2,2 akzeptieren», so Kuhn. Ausserdem soll an den Randgebieten der Überbauung eine Gebäudehöhe von höchstens drei Geschossen eingehalten werden. Mit diesen Rahmenbedingungen würde sich auch die IG Manhagen einverstanden erklären. Wie sie in einer schriftlichen Stellungnahme des Weiteren bekannt gibt, sei die Gestaltung von Hagen Süd-West der ländlich dörflichen Umgebung anzupassen und einen sanften Übergang zu den angrenzenden Gebieten zu gewährleisten. Einen definitiven Entscheid wolle man jedoch erst fällen, wenn das neue Projekt diese Eckpunkte aufgreife.

Keine konzeptionellen Änderungen

Derzeit befindet sich die Fit Planungs AG in der Ausarbeitung eines neuen Gestaltungsplans. Nebst der Reduktion der Baumassenziffer werden auch die Stockwerke punktuell reduziert, wie John Minc, von der Fit Planung AG, sagt. Dabei handle es sich um Feinjustierungen: «Die konzeptionelle Richtung des Projekts werden wir beibehalten.» Er rechnet damit, dass der Stadt demnächst eine überarbeitete Fassung vorgelegt werden könne.

«Die konzeptionelle Richtung des Projekts werden wir beibehalten.» John Minc, Fit Planungs AG

Ob der neue Gestaltungsplanentwurf auf mehr Gegenliebe stossen wird, sei schwer abzuschätzen sagt Stadtpräsident Müller: «Wenn der Plan eine Baumassenziffer von 2,2 vorsieht, würde das im Parlament wohl akzeptiert werden, sicherer ist jedoch eine Baumasse von 2,0.» Letzteres würde der maximalen Dichte entsprechen, die der Grosse Gemeinderat an seiner Sitzung zum kommunalen Richtplan für das Gebiet Hagen Süd-West definiert habe. Diese Festlegung ist aber noch nicht rechtskräftig. Gegen den Beschluss wurde von der SP und den Grünen das Referendum ergriffen (wir berichteten).

Verhärtete Fronten

Müller hofft nun, dass mit der Neuzusammensetzung des Parlaments die Entscheidungsfindung zum kommunalen Richtplan, der auch für die Überbauung Hagen Süd-West massgebend ist, leichter wird. «Zuletzt waren die Fronten doch etwas gar verhärtet», sagt er. Sollte der Rat aber auch in Zukunft zu keiner Einigung gelangen, wird der Richtplan im November vors Volk kommen.