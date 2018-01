Mehr als 300 Besucher der Ausstellung «Art Dübendorf» in der Oberen Mühle haben ihre Stimme für das Dübendorfer Bild des Jahres 2018 abgegeben. Der Sieger wurde an der Finissage am Sonntag gekürt – es ist Piet Blanken. Sein Werk ist eine aufwändige Papierschnitt-Arbeit und kann bis am 6. Februar im Stadthaus Dübendorf besichtigt werden.

Blanken wohnt zwar in Effretikon, als Bürger Dübendorfs geht der gelernte Maurer aber trotzdem als einheimischer Künstler durch. Auswärtige sind zur Ausstellung nicht zugelassen. An der «Art Dübendorf» dürfen die besten Künstler der «Art Forum Dübendorf» teilnehmen, die Entscheidung trifft jeweils eine Fachjury.