Sie ist Anlaufstelle für die Jugendlichen, Kulturvermittlerin, thematisiert Abfallentsorgung und betreibt Suchtprävention – Theresia Baker leitet das Funky in Illnau seit 16 Jahren. Am 9. Mai übergibt sie den Jugendtreff an die Stadt. Der Abschied fällt ihr nicht leicht, sagt sie. «Vor allem wegen den Beziehungen, die ich zu den Jugendlichen aufbauen konnte.» Das habe ihre Arbeit ausgemacht, das sei das Wichtigste. «Die schönen Momente, aber auch die Konflikte, die dazugehören. Ohne Beziehung zu jemandem im Funky, kommen die Jugendlichen nicht», sagt sie.

Noch heute hat Baker Kontakt mit ehemaligen Funky-Nutzern. «Sie zeigen mir ihre Neugeborenen oder laden mich zu ihrer Hochzeit ein.»

Petition zu Gunsten des Funky

Vor kurzem habe ein Junge zu ihr gesagt, er würde sie gerne als Grossmutter adoptieren. «Früher nahm ich für einige die Rolle einer Mutter ein, heute ist es altershalber die Rolle der Grossmutter.» Das Alter ist der Hauptgrund, wieso die 64-Jährige im Funky aufhört: sie wird pensioniert. «Die Leitung werden jüngere Personen übernehmen. Das bringt frischen Wind in den Jugendtreff.»

Baker hätte ohnehin nicht weitermachen können. Der Stadtrat wollte die Beiträge für das Funky vor drei Jahren wegen Sparmassnahmen kürzen. Dagegen wurde eine Petition eingereicht, die innert kürzester Zeit von knapp 1000 Personen unterschrieben wurde. «Das war eine schöne Bestätigung für mich.» Doch es war klar, dass der Jugendtreff nach Bakers Pension an die Stadt übergeht (siehe Box).

«Theresia Bakers Weggang wird nicht einfach»

Am 9. Mai übernimmt die Offene Jugendarbeit Illnau-Effretikon den Betrieb des Funky in Illnau. Ab dann steht der Treff jeweils am Mittwoch, von 14 bis 17 Uhr und jeden zweiten Freitag, von 17 bis 19 Uhr, zur Verfügung. Mit der Übernahme hat der Stadtrat eine Stellenerhöhung von 40 Prozent bewilligt. Zur Zeit befinden wir uns in einer Analysephase», sagt Jugned- und Sportabteilungsleiter Roman Imhof. Das insgesamt fünfköpfige Team, das Illnau und Effretikon betreut, werde Bewährtes weiterführen und bei Interesse Neues schaffen. «Theresia Bakers Weggang wird nicht einfach. Es braucht Zeit, eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen.»

Ein Jugi zuhause

Für Baker, die von manchen Personen als Institution in Illnau bezeichnet wird, standen die Jugendlichen immer im Vordergrund. Sie habe schon als Kind die Fähigkeit gehabt, Mitschüler zu motivieren. Deshalb hätten ihre Lehrer immer vorgeschlagen, dass sie denselben Beruf wie sie wählen sollte. Doch Bakers Traumberuf war Dekorationsgestalterin.

Nach einem Autounfall musste Baker die Arbeit aber wechseln und sie machte ein «Ideenlädeli» in Weisslingen auf, wo sie heute noch lebt. In diesem Atelierladen konnte man Bastelkurse besuchen, was besonders bei Jugendlichen auf Interesse stiess.

Zudem sei ihr Zuhause immer eine Art Jugendtreff gewesen. Die Familie Baker hatte ein Atelier mit Flipperkasten und Spielkonsole, was bei den Freunden ihrer drei Söhne grossen Anklang fand. «Wenn ich nach Hause kam, standen oft sehr viele Schuhpaare im Eingang.»

Besonderer Weihnachtsschmuck

Irgendwann fand Baker, dass der Beruf einer Jugendarbeiterin zu ihr passen würde. Sie fing 1995 im Frjz, dem Freizeit- und Jugendzentrum in Uster an, dessen Name sie mitprägte. Sieben Jahre später übernahm sie die Leitung des Jugendtreffs in Illnau. Das Funky wurde ein Jahr zuvor von einem Trägerverein gegründet, bei dem auch die katholische und reformierte Kirche in Illnau-Effretikon sowie die Stadt und die Schulen beteiligt waren.

Baker erinnert sich noch gut an einen ihrer ersten «Streiche» im Funky: Ein Weihnachtsbaum aus leeren Alkoholflaschen, die sie um das Funky herum zusammengelesen hat. «Damals tranken die Jugendlichen viel mehr als heute. Sie erschraken ziemlich, als sie den Baum sahen.» Baker fotografierte das Konstrukt und machte daraus eine Weihnachtskarte, die sie den Eltern der Jugendlichen sandte.

Die sechsfache Grossmutter betont, dass sie nicht dafür ist, Alkohol oder Drogen ganz zu verbieten. «Das gehört zur Adoleszenz. Man muss die Jugendlichen in dieser Phase begleiten und offen über Probleme sprechen. Das habe ich immer gemacht.»

Weniger Funky-Nutzer als früher

In der Anfangszeit hätten viel mehr Jugendliche das Funky besucht als heute. «An einem Freitagabend kamen normalerweise bis zu 150 Personen.» Heute sei der Treff zwar immer noch beliebt, seit 2007 seien die Zahlen aber rückläufig. Etabliert sei vor allem noch der Mittagstisch, genannt Foodfactory, sagt Baker. Der Anlass findet drei Mal pro Woche statt, Die leidenschaftliche Köchin kocht immer selbst. «Es kommen Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen.»

Dass sonst nicht mehr so viele Jugendliche das Funky besuchen, könnte laut Baker mit Smartphones und den sozialen Netzwerken zusammenhängen. «Der intensive Umgang mit den Geräten macht einsam», sagt sie. Baker ist der Meinung, dass die Jugendlichen inzwischen zwar weniger kiffen oder trinken, sich die Abhängigkeit aber verlagere. «Heute sind viele Jugendliche süchtig nach dem Handy.»

Der Jugendtreffleiterin ist wichtig, dass wenn man etwas tut, es bewusst tut. Zum Beispiel beim Essen, wo sie keine Handys dulde. Dann habe man Zeit, miteinander zu sprechen und wichtige Dinge zu thematisieren. Doch dieses «bewusste Handeln», werde immer schwieriger, weil es immer mehr Ablenkungsmöglichkeiten gebe, sagt Baker.

Mehr zeit für sich selbst

Nun freut sie sich, mehr Zeit für sich selbst, ihre Söhne und ihre sechs Enkel zu haben. Langweilig werde ihr nicht. Baker leitet die Kulturwochen der Stadt und erzählt mehrmals pro Jahr öffentlich Märchen. Zudem sei sie von Müttern, die regelmässig am Mittagstisch essen, angefragt worden, ob sie nicht weiterhin bei sich zuhause kochen würde. «Da habe ich zugesagt.»

Ganz trennen wird sich Theresia Baker vom Funky noch nicht. Bis zu den Sommerferien wird sie die Foodfactory weiterleiten. Dabei wird sie auch im Kontakt mit den städtischen Jugendarbeitern sein und ihnen zur Seite stehen. «Man darf nicht erwarten, dass alles so bleibt wie es ist. Das Funky wird anders. Das ist aber auch eine Chance.»