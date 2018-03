Das Konzert der fünfköpfigen Brass-Band Generell5 im Effretiker Rebbucksaal begann am Freitagabend etwas anders, als die Zuschauer erwarteten. Statt in schicken Kleidern und bereit für ein grosses Konzert, erschienen die Musiker locker lässig auf der Bühne, in der Annahme es sei eine Probe. Als der - natürlich gespielte - Irrtum erkannt wurde kam kurz Hektik auf und alle stürzten sich in Schale. Aber für ein Selfie mit dem Publikum im Hintergrund musste schon noch Zeit sein sein.

Dann ging es richtig los. Aus dem anfänglichen Durcheinander kristallisierte sich nach kurzer Zeit eine Brass Band heraus, die ihresgleichen sucht. Genau was das zahlreich erschienene Publikum, viele davon langjährige Fans des Quintetts, sich erhofft hatte: Weltklasse-Blasmusik gespickt mit humoristischen Einlagen und musikalischen Spielereien.