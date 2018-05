Die Bietenholzstrasse in Effretikon wird von der Einmündung der Vogelsangstrasse bis zum Brandriet-Kreisel saniert. (Screenshot: Google Maps)

Vom Montag, 4. Juni, bis am Freitag, 27. Juli erneuert das kantonale Tiefbauamt die Bietenholzstrasse zwischen der Einmündung der Vogelsangstrasse bis zum Kreisel Brandriet in Effretikon. Zudem ersetzt die Stadt IIllnau-Effretikon die Wasserleitung und die EKZ sowie Energie 360º erweitern ihr Versorgungsnetz, wie es in einer Mitteilung der Baudirektion heisst.

Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt. Während der zweiten Etappe ist die Zufahrt in die Vogelsangstrasse im Baubereich nicht gewährleistet. Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Bietenholzstrasse von Samstag, 21. Juli, um 5 Uhr, bis Montag, 23. Juli, um 5 Uhr, für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.

Eine Umleitung führt über Oberillnau, Bisikon und Kindhausen. Die Vogelsangstrasse kann im Vollsperrungsabschnitt von der Bietenholzstrasse nicht genutzt werden. Der Rad- und Gehweg kann am Wochenende genutzt werden, örtliche Umleitungen sind signalisiert.