Die BDP Illnau-Effretikon hat an ihrer erweiterten Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, die Kandidatur von Ursula Wieser-Jucker als Friedensrichtern für die Wahl vom 10. Juni zu unterstützen.

Die Rechtskonsulentin und Mediatorin bringe aufgrund ihrer Erfahrung in den Gemeinden Hittnau und Weisslingen sowie während ihrer interimistischer Tätigkeit in Illnau-Effretikon im 2011/2012 beste Voraussetzungen für dieses Amt mit, schreibt die BDP in einer Mitteilung. Mit ihr erhalte die Stadt eine ausgewiesene und bereits sehr gut integrierte Friedensrichterin. Schon zu Beginn dieses Jahres hat das Bezirksgericht Pfäffikon Ursula Wieser-Jucker interimistisch als Friedensrichterin in Illnau-Effretikon eingesetzt. (zo)