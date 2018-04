Autofahrer müssen sich derzeit nicht nur in Hinwil wegen der Grossbaustelle im Bereich der Winterthurer- und der Ueberlandstrasse gedulden. Auch auf der A1 zwischen Effretikon und Brüttiseller Kreuz staut sich in der Rush Hour der Verkehr. Am Dienstagmorgen sorgte ein Unfall für zusätzliche Wartezeit.

Gegen 6 Uhr ereignete sich auf Lindauer Gemeindegebiet eine Auffahrkollision. Zwei Personenwagen waren im Kolonnenverkehr zusammengeprallt, wie die Kantonspolizei Zürich informiert. Verletzte gab es keine.

Ziel: Verkehrsoptimierung

Anfangs April startete die Instandsetzung der Autobahn A1. Zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Anschluss Effretikon sowie zwischen den Verzweigungen Zürich-Ost und Zürich-Nord werden bis Mitte 2021 Sanierungen und Massnahmen zur Verkehrsoptimierung umgesetzt. Die Hauptarbeiten im Jahr 2018 konzentrieren sich auf ein rund 3,5 Kilometer langes Teilstück westlich und östlich der Verzweigung Brüttisellen. (mig)