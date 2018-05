Der Aufruf von Jan Böhmermann in der Sendung vom 26. April in voller Länge. (Quelle: ZDF/youtube)

Vor einer Woche hat der deutsche Satiriker Jan Böhmermann eine Offensive gegen rechte Hetzer im Internet gestartet. Auch der Ustermer EDU-Gemeinderat Silvio Foeira und SVP-Kantonsrat René Truninger aus Illnau-Effretikon sind auf der «schwarzen Liste» aufgeführt (wir berichteten).

Mittlerweile zählt Böhmermanns Satireaktion Reconquista Internet um die 44‘000 Teilnehmer. Gespannt durfte man deshalb sein, wie der 37-Jährige seinen Triumph in der gestrigen Ausgabe seiner Sendung Neo Magazin Royale auskostet. «Das Projekt ist grösser geworden, als wir uns erträumt haben. Unfassbar», so Böhmermann. Dabei habe man einfach mal schauen wollen, ob es noch mehr Leute gibt, denen die schlechte Stimmung in den Kommentarspalten «auf den Sack» gehe.

Werben um neue Mitglieder

Mehr Redezeit als in seiner Sendung für das Thema erhielt Böhmermann gestern an der Netzkonferenz Re:publica in Berlin. «Wir haben aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung gegründet», so Böhmermann und warb um weitere Mitstreiter im Kampf gegen den Hass im Internet:

Server war down

Silvio Foeira und René Truninger sind auf Böhmermanns Liste «Ein Netzwerk von rechten Trollen» zu finden. Das heisst, die Lokalpolitiker folgen mindestens zehn anderen Profilen aus dem rechten Spektrum und werden von denen zurückverfolgt. Die beiden weisen die Vorwürfe der «rechten Hetze im Internet» auf Anfrage zurück. «Wenn unsere Gesellschaft so weit ist, dass Diskurse abgewürgt werden, wie durch die Aktion von Böhmermann, dann haben wir ein Problem», sagt Foeira.

In Zweifelhaften Ehren, auf #Böhmermann's #ReconquistaInternet Troll Liste genannt zu werden.

Das dazu bereits reicht, einigen wenigen Personen zu folgen (mitzulesen) oder in Kontext einer aktullen Diskussion Hashtags zu nutzen zeigt nur wie polemisch so Aktionen sind. https://t.co/oLSPSvnUTW — Silvio Foiera ن (@SilFoiera) May 3, 2018

Etwas weniger Gelassenheit als die beiden Oberländer scheinen die Betreiber des rechtsextremen Onlineforums Reconquista Germanica, gegen die Böhmermanns Aktion gerichtet ist, an den Tag zu legen. Wie der Satiriker in seiner Sendung verriet, sei der Discord-Server von «Reconquista Internet» am Dienstag zwischenzeitlich lahmgelegt worden. Auf diesem können sich die über 40'000 Teilnehmer austauschen und Aktionen gegen Hass- und Hetzkommentare auf Sozialen Netzwerken planen. Böhmermann scherzte: «Wir glauben, das war ein Marderschaden im WLAN. Die rechten Trolle haben damit natürlich nichts zu tun.»