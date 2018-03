«Das wird ein strenges Wochenende», sagt Erich Müller von der Männerriege Effretikon. Er meint das Faustballturnier, das in den Turnhallen des Schulhauses Watt in Effretikon stattfindet – zum 50. Mal. Der Anlass werde seit etwa 45 Jahren durchgeführt. Weil das Interesse so gross sei, organisiere er seit etwa sechs Jahren jeweils zwei Turniere an einem Wochenende, sagt Müller.

Anstrengend werde nicht nur der sportliche Teil des Wettkampfs, sondern auch der kameradschaftliche, der sehr wichtig sei. «Es gibt eine Beiz auf der Galerie der Turnhalle.» Müller ortet einen Grund für den Erfolg des Turniers in der Zuschauertribüne. «So müssen die Besucher nicht in der Halle stehen, um die Spiele zu verfolgen.» Er erwartet gegen 100 Spieler und Gäste am Samstag und Sonntag.

Auch 80-Jährige spielen Faustball

Am Wochenende werden die Spiele der regulären Mannschaften stattfinden. Insgesamt 22 haben sich angemeldet, sie kommen aus der ganzen Schweiz, einige übernachten in Effretikon. «Insgesamt sind es 111 Spiele in zwei Tagen in zwei Hallen», sagt Müller. Weil die Zuschauer nach dem Turnier ohnehin «noch nicht ins Näscht gehen», veranstalte die Männerriege am Samstagabend das vierte Faustball-Plauschturnier. «Daran dürfen nur Nicht-Faustballer teilnehmen.»

Faustball habe Tradition bei den Männerriegen sagt Müller. Aber auch die Frauen hätten den Sport entdeckt und seien zu harten Gegnerinnen geworden. Der Vorteil von Faustball: Jung und alt können es spielen, auch 80-Jährige seien noch dabei. «Wir spielen, solange unsere Knochen mitmachen.»