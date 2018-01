Der Wissensstand zu erneuerbaren Energien sei gering, sagt der Gemeinderat Roger Miauton (SVP) in seiner Interpellation vom 6. Dezember 2017. Es gebe aber «gerade in der Schweiz» viele innovative Firmen in diesem Bereich, schreibt Miauton, der Geschäftsleiter der Firma «Lithium Storage» die Speicher für erneuerbaren Strom produziert. Er will vom Stadtrat wissen: «Wie will der Stadtrat interessierten Kreisen und Volksvertretern neue Technologien näher bringen?»

«Innovative Firmen» am Energietag

Miauton will mittels des Vorstosses auch in Erfahrung bringen, ob der Stadtrat bereit sei, am Energietag 2018 innovative Firmen und Referenten einzuladen. Dass er das selber wäre, will er nicht ausschliessen. «Aber natürlich nur neben anderen.»

Die letzte Frage, die Miauton an den Stadtrat richtet, lautet: «Ist der Stadtrat bereit, ein Diskussionspodium pro und contra der Energiestrategie 2050 des Bundesrates zu unterstützten?» Obwohl diese von den Schweizer Stimmberechtigten bereits abgesegnet ist, fände Miauton ein solches Podium «wichtig». Und falls der Stadtrat Hand böte: «Ich wäre nicht abgeneigt, bei einem solchen Podium als Organisator zu agieren.»

Miautons Interpellation ist der 100. Vorstoss der Legislaturperiode 2014 bis 2018. Das findet der SVP-Gemeinderat «noch lustig». Beabsichtigt sei es aber nicht gewesen, er habe erst aus dem Newsletter des Gemeinderates davon erfahren. «Das ist halt einfach so gekommen.»