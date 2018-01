Sturm, Regen, Schnee, Sonne – der Mittwoch, 17. Januar 2018, bot ein Vorgeschmack auf das Wetter im April. Die am frühen Abend von Meteonews veröffentlichte Liste mit den stärksten Windböen beinhaltet auch Daten von Wetterstationen in der Region:

Hittnau (101 km/h)

Hörnli (96 km/h)

Seegräben (77 km/h)

Dübendorf (53 km/h)

Am heftigsten fegte der Sturm über den Gornergrat (195 km/h), das Eggishorn (169 km/h) und das Jungfraujoch (163 km/h). Auf dem Uetliberg blies «Evi» noch mit 111 km/h.

Noch am Dienstag wurden auf dem Hörnli Orkanböen mit 138 km/h gemessen. Die Wetterstation in Seegräben von Meteonews verzeichnete Windspitzen von bis zu 88 km/h.

Der nächste Sturm kommt

Am Donnerstag kommt mit «Friederike» ein Randtief von Sturm «Evi». Sie verlagert sich gemäss Meteonews am Donnerstag von der Nordsee her über Dänemark und den Norden Deutschlands hinweg in Richtung Polen. Die Schweiz wird zwar nur randlich tangiert, trotzdem erwartet uns ein weiterer sehr windiger Tag. Die Windspitzen vom Mittwoch liegen aber wohl ausser Reichweite.

Die Warmfront von Sturmtief Friederike erfasst die Schweiz von Westen her. Am Donnerstagmorgen sind noch Flocken bis in tiefere Lagen möglich, in den windgeschützten Alpentälern schneit es auch noch längere Zeit, sonst steigt aber die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf 1100 bis 1400 Meter an. (mig)