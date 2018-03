Am Dienstag, 3. April, werden die Bauarbeiten am Durchlass Luppmen für rund drei Wochen für Belags- und Fertigstellungsarbeiten wieder aufgenommen. Aus diesem Grund muss die Jakob-Stutz-Strasse vom Montag bis Freitag, 9. bis 13. April, einspurig geführt werden. Die Einmündung der Oberdorfstrasse in die Jakob-Stutz-Strasse muss vom Mittwoch bis Freitag, 11. bis 13. April, für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Während dieser Sperrung verkehren die ÖV-Busse nur über die Jakob-Stutz-Strasse. Die Haltestelle Obderdorf wird in die Jakob-Stutz-Strasse verlegt. Die Haltestelle Luppmen wird nicht bedient.

Wie das Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, erfordern Belagsarbeiten trockene und warme Witterungsverhältnisse. Sollten die Arbeiten wetterbedingt nicht durchgeführt werden können, werden diese auf den nächstmöglichen Termin verschoben. (zo)