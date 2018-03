Nach einer Geschwindigkeitskontrolle am 22. März 2018 in Hittnau wurden insgesamt drei Fahrzeuglenker zur Anzeige gebracht. (Symbolfoto: Kapo ZH)

Verkehrspolizisten der Kantonspolizei Zürich führten am Donnerstagnachmittag zwischen 12:45 und 14:45 Uhr an der Wetzikerstrasse in Hittnau eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der 50er-Zone wurden diverse Verkehrsregelverletzungen festgestellt. Ein Motorradlenker war nach Abzug der Toleranz mit 99 km/h unterwegs, wie es in der Mitteilung heisst.

Gegen den 27 Jahre alten Mann wird bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland ein Strafverfahren eröffnet. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Anzeigen und Bussen

Zwei Autolenker passierten die Kontrollstelle mit 66 und 77 km/h. Sie werden sich beim Statthalteramt verantworten müssen.

Diverse weitere Geschwindigkeitsübertretungen konnten im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden. (mig)