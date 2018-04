«Es kostet mittlerweile alles so viel», sagt Andrea Frei Käser, Mitorganisatorin des Hoffestes und Besitzerin der Ponyschür Schönau. Man wolle dem etwas entgegenwirken. Aus diesem Grund habe sich der Hof dafür entschieden, ein Fest für Familien zu organisieren. Das Fest findet nach seinen Anfängen als Tag der offenen Tür zum dritten Mal als Hoffest statt.

Das Fest findet in Zusammenarbeit mit der Spielgruppe Zauberflöte am Sonntag, 15. April, statt. Eintritt gibt es keinen, trotzdem wolle man viel bieten. Kleine Kinder können Seifenblasen machen oder Rössli reiten. Schnelligkeit ist am Rössliparcours gefragt, ein Wettrennen ohne Tiere.

Bisheriges Wetterglück

Für ältere Kinder ab sieben Jahren wird in der Umgebung ein Orientierungslauf ausgesteckt, es wird gebastelt und die Kinder können ihre Geschicklichkeit in einem Pedalo-Parcours beweisen. Ein Ballonwettbewerb rundet den Anlass ab, man kann verschiedene kleine Preise gewinnen.

«Die Stimmung war immer ausgelassen und fröhlich» Angela Frei Käser, Besitzerin der Ponyschür

Weil die Organisatoren die Kosten niedrig halten wollen, hoffen sie auf Salat- oder Dessertbeiträge der Besucher. Ein Grill wird ebenfalls aufgestellt, damit Familien mitgebrachte Speisen grillieren können.

Die Organisatoren denken gerne an vergangene Jahre zurück. «Wir hatten bisher Wetterglück. Die Stimmung war immer ausgelassen und fröhlich», sagt Frei Käser.

Keine Parkplätze beim Hof

Der Anlass dauert von 11 bis 17 Uhr. Auf dem Areal stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Man könne jedoch bei Jucker Transporte parkieren, sagen die Organisatoren. Von dort führt der Fussweg in etwa zehn Minuten zum Hof. Auf dem Weg wird ein Wettbewerb durchgeführt, um die Strecke etwas kurzweiliger zu gestalten.