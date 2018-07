Laute Musik, liegengelassener Abfall und schreiende Jugendliche: Die Hittnauer Anwohner haben immer wieder mit Nachtruhestörungen zu kämpfen (wir berichteten).



Gemeinderätin Claudia Schnyder (parteilos) appellierte an die Bewohner, sich bei weiteren Belästigungen umgehend an die Polizei zu wenden. «Die Meldungen werden protokolliert. So haben wir einen genauen Überblick über den Verlauf der Belästigungen und können entsprechend reagieren», so Schyder.

Kontakt mit den Jugendlichen suchen

Diese Meldungen scheinen nun Wirkung zu zeigen. Werner Schaub vom Mediendienst der Kantonspolizei Zürich führt aus: «Die Kantonspolizei Zürich nimmt die Lärmklagen ernst und erhöht darum ihre Kontrolltätigkeit. Man wird den Kontakt mit den betroffenen Jugendlichen suchen und nötigenfalls auch auf deren Eltern zugehen.»

Diese Massnahme werde per sofort umgesetzt. «Wir stehen mit der Gemeinde Hittnau in Kontakt und sind zuversichtlich, das Problem gemeinsam lösen zu können», sagt Schaub.