Ymerbukta (78°15’N / 14°00’E) - Skansbukta (78°35’N / 16°10’E) - Pyramiden (78°39’N / 16°20’E) - Longyearbyen (78°13’N / 15°49’E)

Mit jedem Tag, den ich hier in der Arktis verbringe, zieht sie mich mehr und mehr in ihren Bann. Als wir uns mit dem Schiff auf den Weg zur russischen Siedlung «Pyramiden» begaben, schlugen die Wellen immer höher gegen den Bug des Schiffes. Ich war ganz gespannt darauf, wie ich auf die stürmische See reagieren würde. Als das Wasser während der Fahrt schliesslich mehrere Meter am Schiff entlang in die Höhe spritzte, machte mich das Schaukeln immer müder und ich hatte den Eindruck, als würde jemand auf meinen Magen drücken.

Charles Michel, unser Kapitän, beschloss deshalb, in einer nahegelegenen Bucht die Nacht zu verbringen. Erst am nächsten Morgen konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Bevor wir in unserem eigentlichen Zielhafen in «Pyramiden» angelegt haben, machten wir einen kurzen Zwischenhalt vor dem Gletscher «Nordskjöldbreen». Die meterhohe Gletscherfront wirkte auf mich extrem eindrücklich. Mir wurde klar, wie klein wir eigentlich sind und wie stark wir unser Klima dennoch beeinflussen.

Gemeinsam mit dem Team habe ich die Papierkarte von diesem Gebiet studiert und gesehen, dass sich der Gletscher zwischen dem Jahr 1990 und 2002 um einen Kilometer zurückgezogen hat. Auch alle anderen Gletscher in der Umgebung schrumpften in den vergangenen Jahrzehnten. Mit diesen erschreckenden Fakten im Kopf machten wir uns auf zur verlassenen russischen Siedlung «Pyramiden», die früher die nördlichste Kohlemine der Welt war. Im Jahr 1998 lebten hier bis zu 1000 Menschen, bis sie die Siedlung völlig unerwartet von einem Tag auf den anderen verlassen mussten, weil sich der Kohleabbau wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat.

Ich hatte den Eindruck, als könnte ich noch heute in den Räumen das Leben von damals spüren. Einen Raum fand ich besonders interessant, denn an dessen Wand war ein Gemälde vom nahe gelegenen Gletscher gezeichnet, den wir zuvor besucht hatten. Es ist erstaunlich, wie sehr sich dieser Gletscher seither verändert und zurückgezogen hat.

Unser Kapitän Charles lief mit uns zum Schluss noch mehrere hundert Meter auf den Schienen der ehemaligen Minenbahn den Berg hinauf. Ich war überwältigt von den vielen Eindrücken und es hat mich überrascht, was hier, so weit im Norden, einst für ein reges Leben geherrscht hat. Heute wird die Siedlung mehr und mehr von der Natur zurückerobert. Vögel und Polarfüchse bewohnen die Gebäude. Ich bin schon ganz gespannt, was mich in den kommenden zwei Wochen noch alles erwarten wird.

(Janine Wetter)