«Der Boden auf dem Viehschauplatz ist wegen des Regens der letzten Tage zu weich», sagt Marco Knittel, Medienverantwortlicher beim Zirkus Stey. Aus diesem Grund müssen die Vorstellungen vom Dienstag, 20. März, um 14 und 19.30 Uhr, sowie die Vorstellung vom Mittwoch, 21. März um 14 Uhr abgesagt werden.

«Der weiche Boden stellt ein Sicherheitsrisiko für die Artisten und die Tiere dar», fügt Knittel weiter an. Ausserdem sei es schwierig, das Zirkuszelt zu verankern. Die Zuschauertribünen müssten auch sicher stehen können. Das Risiko könne die Zirkusleitung nicht verantworten.

Weitere Vorstellungen finden statt

Die weiteren Vorstellungen in Effretikon (23. bis 25. März) sowie Uster (28. März bis 2. April) sollen planmässig stattfinden. Der Boden in Effretikon sei nicht so weich, wie der Viehschauplatz in Fehraltorf, und in Uster sei die Bodenbeschaffenheit anders, so Knittel weiter.

Für Besucher, die bereits Tickets reserviert haben, werden jetzt Lösungen gesucht. Diese Personen werden direkt benachrichtigt. Eine mögliche Lösung sei zum Beispiel, diese Personen in Effretikon oder Uster zu einem Spezialpreis zu empfangen. Das Gastspiel in Fehraltorf wird aber nachgeholt. Über den finanziellen Schaden könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, so Knittel.