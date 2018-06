Heute wird die WM in Russland eröffnet. Für Italien besonders schmerzhaft. Die Azzuri sind, nach 1930 und 1958, zum dritten Mal nicht an einer WM dabei. Antonio Quaresima, Italiener und Fussballfanatiker, ist Trainer der Mannschaft FC Azzurri in Fehraltorf. Er hat den Schock über die Nichtteilnahme Italiens überwunden und hofft, dass das Team aus den gemachten Fehlern lernt.