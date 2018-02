Wenn die Fehraltorfer Stimmberechtigten am 4. März zur Wahl schreiten, können sie aus 31 Kandidaten wählen. Einen Umbruch wird es in mehreren Gremien geben. Im Gemeinderat treten gleich vier Amtsinhaber nicht mehr an: Wilfried Ott, Hanspeter Egli (beide SVP), Walter Schweizer und Beatrice Maier (beide Demokratischer Gemeindeverein Fehraltorf/DGF).

Die Exekutive wird künftig aus sechs statt wie bis anhin aus sieben Mitgliedern bestehen. Der sechste Sitz ist dem Schulpflegepräsidenten vorbehalten. So kämpfen drei Bisherige und vier Neue um die verbleibenden fünf Sitze. Unbestritten sein dürfte Anton Muff (DGF) als einziger Kandidat für das Gemeindepräsidium.

Um die Exekutivsitze bahnt sich ein heisser Tanz an. Die SVP will die Sitze ihrer beiden zurückgetretenen Behördenmitglieder verteidigen. Dafür schickt sie Andreas Lüthi und Roland Oberli in den Ring. Für die FDP hingegen geht es darum, in der Person von Christof Bögli einen Sitz im Gemeinderat zurückzuholen. Diesen musste sie im letzten Frühjahr abgeben, nachdem Sozialvorstand Christof Wegmüller wegen interner Differenzen mit der Verwaltung seinen Rücktritt erklärt hatte. Verena Hubmann (DGF) kandidierte als Einzige und wurde zur Nachfolgerin gewählt. Nun will sie im Amt bestätigt werden.

Die Kandidaten für den Gemeinderat am Podium vom 31. Januar: (Video: Simon Grässle)

Schulpflegevorsitz im Fokus

Mehr Kandidaten als Sitze gibt es sowohl für die Schulpflege als auch für die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Für die Schulpflege stellen sich fünf Frauen und zwei Männer zur Wahl. Nach total fünf Rücktritten verbleibt einzig DGF-Frau Denise Schwarz als Bisherige bei den Kandidierenden.

Nicht mehr antreten werden Patricia Bornhauser (parteilos), Doris Cavigelli (DGF), Daniela Sifrig (FDP), Anita Vogt (FDP) sowie Schulpräsidentin Beatrice Maier (DGF). Seitdem an der Schule im letzten Frühling eine Kündigungswelle rollte, befindet sich die Bildungsinstitution in einem Stabilisierungsprozess. Das Schulpflegepräsidium rückt dadurch noch mehr in den Fokus.

Die FDP, der DGF und die Grünliberalen haben dafür Kandidaten nominiert: Carmen Evangelisti (FDP), Hans-Jürg Gehri (DGF) und Christoph Napierala (GLP). Alle drei haben klargestellt, dass sie auch dann in der Schulpflege mitwirken würden, wenn sie die Wahl ins Präsidium verpassten.

Die Kandidaten für die Schulpflege am Podium vom 31. Januar: (Video: Simon Grässle)

Neues Gremium unumstritten

Keine Kampfwahl wird es um das RPK-Präsidium geben. Der Bisherige Ulrich Hürlimann (FDP) kandidiert als Einziger für den Vorsitz. Daneben wollen fünf neue Kandidaten, aus der SVP, der FDP und von den Grünliberalen, in die Behörde. Der parteilose Anwärter Hans Peter Leserf wird derweil vom DGF portiert.

Ebenfalls unumstritten ist die Neubesetzung der Gesellschaftskommission. Sie ist das Nachfolgegremium der Sozialbehörde. Die vier bisherigen Mitglieder haben sich dazu entschieden, eine weitere Amtszeit in der Kommission mitwirken zu wollen. Die Gesellschaftskommission wird im Zuge der neuen Gemeindeordnung geschaffen und vom Ressortvorsteher Soziales des Gemeinderats präsidiert.

Für die Reformierte Kirchenpflege stellen sich mit Ausnahme von Markus Bachofner (SVP) alle bisherigen Mitglieder für eine weitere Amtszeit zur Ver­fügung. Walter Bamert soll den SVP-Sitz halten.