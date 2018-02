Eigentlich bestanden die Anregungen aus der Bevölkerung nur darin, einen zusätzlichen Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse zu erstellen. Doch nun will der Fehraltorfer Gemeinderat gleich den ganzen Verkehrsknoten Bahnhof-/Usterstrasse umgestalten.

Denn die Bauabteilung habe festgestellt, dass mit dem geplanten Fussgängerübergang nicht alle Mankos der dortigen Verkehrsführung behoben werden könnten, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Deshalb sei ein Projekt ausgearbeitet worden, um den Knoten neu zu gestalten und so für die Fussgänger sicherer zu machen. Dazu hat der Gemeinderat das Zürcher Ingenieurbüro F. Preisig AG beauftragt, weil die Firma bereits für das Projekt Sanierung der Usterstrasse zuständig ist.

Der neue Knoten beihnhaltet eine Trottoirüberfahrt beim Einlenker in die Bahnhofstrasse, eine Verkehrsberuhigungsmassnahme mit sogenannten Belagskissen im Einfahrtsbereich der Schützengasse und die Verlegung des Fussgängerstreifens auf die nördliche Seite der Brücke über die Luppmen.

Unattraktiverer Schleichweg

Die neue Trottoirüberfahrt biete vor allem den Schülern aus der Überbauung Feuerstein eine Möglichkeit, die Bahnhofstrasse zu queren, schreibt der Gemeinderat. Des Weiteren werde damit auf der Rechtsvortritt aus der Bahnhofstrasse aufgehoben.

Mit dem sogenannten Belagskissen soll die Geschwindigkeit des Verkehrs in der Schützengasse reduziert und deren Attraktivität als Schleichweg reduziert werden.

Schliesslich werde mit der Verlegung des Fussgängerstreifens in Richtung Luppmen eine direktere Verbindung für die Fussgänger vom Bahnhof in Richtung Obermüliquartier geschaffen. Aufgrund der Fahrbahngeometrie und des Einlenkers in die Luppmenstrasse seie es aber nicht möglich, den Fussgängerstreifen noch weiter in Richtung Süden zu verlegen.

Die Bevölkerung, von deren Seite die Anliegen für einen sichereren Verkehrsknoten kamen, kann sich bis zum 21. Februar ins Projekt einbringen. (zo)