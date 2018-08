Und Muskeln brauchen die Teilnehmer neben einem kühlen Kopf auch an den 18. Highland Games. (Archivfoto: Seraina Boner)

Das positive an der Hitze: Viel nackte Haut ist auf dem Flugplatz Speck zu sehen. (Archivfoto: Seraina Boner)

Fakeln sind an den Highland Games in Fehraltorf wegen des Feuerverbos nicht erlaubt. (Symolfoto: Keystone)

Die anhaltende Trockenheit macht den Organisatoren der Highland Games zu schaffen. Die Aufbauarbeiten fanden unter erschwerten Bedingungen statt und Spiele mussten angepasst werden (wir berichteten). Die Wettersituation bringt auch ein Feuerverbot mit sich, das Auswirkungen auf den Festplatz auf dem Flugplatz Speck hat, wie der Beitrag von Tele Top zeigt:

Keine Fackeln als Dekoration und keine Rauchschwaden, die das Areal an Spiele in Schottland erinnern – auch die Highland Games in Fehraltorf müssen ohne offenes Feuer auskommen. (Tele Top)