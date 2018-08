Die vergangenen Wochen sind wie im Flug vergangen. Als Abschluss vom Swiss Arctic Project 2018 haben wir noch einmal den Esmarkbreen Gletscher besucht, den Ort, an dem unsere Expedition vor drei Wochen gestartet hat. Gerade als wir das Gruppenfoto machen wollten, fiel hinter uns ein riesiges Stück Eis mit einem lauten Donnern ins Wasser. Die Verabschiedung aus der Arktis hätte schöner nicht sein können.

Vielseitige Folgen des Klimawandels

Die Zeit in Spitzbergen war sehr eindrücklich. Am meisten beeindruckt hat mich zu sehen, wie vielseitig die Folgen vom Klimawandel sind. Rentiere, Walrosse und Robben sind nur einige der Verlierer vom Klimawandel. Aber es gibt auch Gewinner, wie Polarfüchse und einige Vogelarten. Neben dem Klimawandel haben wir aber auch noch andere menschliche Einwirkungen entdeckt. An einigen der entlegensten Stränden haben wir der ganzen Küste entlang Müll gefunden. Fischernetze, leere Dosen, Flip Flops, Zahnpasta-Tuben - um nur einige Dinge aufzuzählen. Wir sollten unserem Planeten mehr Sorge tragen. Wir verhalten uns, als hätten wir einen zweiten oder dritten davon.

Spiel sorgte für Diskussionen

Während der Expedition habe ich mit dem Team das Planspiel «New Commons Game» gespielt, das in einfachen Zügen die Ressourcenknappheit der Welt anhand eines Ozeans mit Fischen darstellt. Die Teilnehmer können individuell entscheiden, ob sie nachhaltig oder nicht-nachhaltig fischen wollen. Obwohl wir uns alle für die Natur engagierten, gab es auch im Spiel Zeiten, in denen es den Fischbeständen nicht so gut ging. Das Spiel hat für regen Gesprächsbedarf im Team gesorgt. Am interessantesten fand ich die Tatsache, dass wenn alle Spieler nachhaltig gefischt hätten, jeder einzelne Teilnehmer mehr verdient hätte als der Gewinner.

Semester an Spitzberger Uni

Weil mich die polaren Regionen in ihren Bann gezogen haben, werde ich bis im Dezember hier an der Universität in Spitzbergen studieren. Der Abschied von den anderen Teammitgliedern ist mir nicht leicht gefallen, denn das Projekt hat uns zu einem eng zusammen geschweisst. Anfang September werden wir den Student Climate Report 2018 veröffentlichen, ein Fotobuch mit unseren Eindrücken und Informationen über das, was wir in der Arktis herausgefunden haben. Ausserdem wird unser Team in der Schweiz Vorträge halten, um noch mehr Menschen zu erreichen. In den kommenden fünf Tagen werde ich auf der MV San Gottardo bei einem Forschungsprojekt zum Thema Müll mithelfen und bin gespannt, was ich noch alles zu Gesicht bekommen werde.

(Janine Wetter)